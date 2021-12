Saga Chris Cuomo: le producteur d’ABC qui a accusé le présentateur en disgrâce de harcèlement sexuel réagit à son licenciement de CNN

Shelley Ross, la productrice de télévision vétéran qui s’était déjà manifestée pour accuser Chris Cuomo de harcèlement sexuel, a offert sa réaction à son licenciement de CNN en proie au scandale.

« C’est toujours dérangeant de voir quelqu’un tomber en disgrâce », a déclaré Ross à Fox News. « De nombreuses personnes ont perdu des emplois très importants à la suite des scandales de harcèlement sexuel entourant le gouverneur Cuomo. »

CNN MET FIN À CHRIS CUOMO « EFFICACE IMMÉDIATEMENT »

« Je suis heureux que CNN tombe du bon côté de l’histoire. Ceux qui harcèlent les femmes, élaborent des stratégies pour réduire au silence ou salir ceux qui se manifestent doivent être tenus pour responsables », a ajouté Ross.

Ross, qui doutait auparavant que le réseau libéral rompe ses liens avec Cuomo, est devenu public en septembre en écrivant un essai invité dans le New York Times alléguant que Cuomo lui avait serré les fesses lors d’un travail en 2005 alors qu’ils étaient tous les deux collègues à ABC News. . Elle a partagé l’e-mail qu’il lui avait envoyé pour s’excuser de l’incident.

Le réseau en proie au scandale a publié une déclaration samedi soir annonçant qu’il avait mis fin à Cuomo « avec effet immédiat », quelques jours seulement après sa suspension dans l’attente d’un examen des révélations accablantes du bureau du procureur général de New York sur son implication dans la protection de son scandale. frère, a évincé le gouverneur démocrate Andrew Cuomo.

« Au cours du processus de cet examen, des informations supplémentaires ont été révélées. Malgré la résiliation, nous enquêterons le cas échéant », a déclaré CNN.

CHRIS CUOMO DE CNN ACCUSÉ DE HARCÈLEMENT SEXUEL D’UNE PRODUCTRICE À ABC NEWS

Dans une note aux membres du personnel, le président de CNN, Jeff Zucker, a écrit : « Aujourd’hui, j’ai fait savoir à Chris que nous mettions fin à son emploi chez CNN », ajoutant : » Il va sans dire que ces décisions ne sont pas faciles, et il y a beaucoup de facteurs complexes Mais, comme toujours, il était important pour moi d’être franc avec chacun de vous. »

Cuomo a publié sa propre déclaration réagissant à son licenciement.

« Ce n’est pas comme ça que je veux que mon temps à CNN se termine, mais je vous ai déjà dit pourquoi et comment j’ai aidé mon frère », a écrit Cuomo. « Alors permettez-moi de dire maintenant, aussi décevant que cela soit, je ne pourrais pas être plus fier de l’équipe de Cuomo Prime Time et du travail que nous avons fait en tant qu’émission n ° 1 de CNN dans la tranche horaire la plus compétitive. Je leur dois tous et cela va me manquer groupe de personnes spéciales qui ont fait un travail vraiment important. »

UltraViolet, l'une des principales organisations nationales de justice pour les femmes, a appelé CNN à licencier immédiatement Chris Cuomo.

Le début de la fin pour Chris Cuomo à CNN a commencé lundi lorsque le bureau du procureur général de New York a publié des documents de son enquête sur le harcèlement sexuel contre le gouverneur démocrate évincé Andrew Cuomo, révélant que l’ancre était beaucoup plus impliquée dans l’aide à son frère qu’il ne l’a reconnu publiquement .

Les transcriptions de son entretien avec les enquêteurs montrent que la star de CNN admet qu’il contacterait des sources médiatiques pour connaître les nouveaux accusateurs qui ne se sont pas encore manifestés publiquement.

« Quand on me le demandait, je contactais des sources, d’autres journalistes, pour voir s’ils avaient entendu parler de quelqu’un d’autre », a déclaré Cuomo aux enquêteurs.

BRIAN STELTER DE CNN SUR LE LICENCIEMENT DE CHRIS CUOMO: IL A CAUSÉ « TANT DE MAUX DE TÊTE » POUR CNN, LE PERSONNEL ÉTAIT « TRÈS MALHEUREUX »

L’aveu de Cuomo contredit ce qu’il a dit aux téléspectateurs de CNN en août lorsqu’il a affirmé: « Je n’ai jamais appelé la presse au sujet de la situation de mon frère. »

Trois jours après que le New York Times a révélé l’histoire d’Anna Ruch, qui a allégué que le gouverneur l’avait harcelée sexuellement lors d’une réception de mariage en 2019, le présentateur de CNN a envoyé un texto à l’assistante de Cuomo, Melissa DeRosa, « J’ai une piste sur la fille du mariage. »

Dans un autre échange, DeRosa a envoyé un texto à Cuomo, « Rumeur circulant de la part de politiciens 1-2 personnes supplémentaires sortiront demain », puis lui demandant « Pouvez-vous vérifier vos sources? »

Dans un autre échange, DeRosa a envoyé un texto à Cuomo, « Rumeur circulant de la part de politiciens 1-2 personnes supplémentaires sortiront demain », puis lui demandant « Pouvez-vous vérifier vos sources? »

Cuomo a répondu « à ce sujet », écrivant plus tard « Personne n’a encore entendu cela. »

L’animateur de « Cuomo Prime Time » s’est fouillé dans les progrès du reportage de Ronan Farrow sur son frère et l’a relayé au cercle restreint du gouverneur.

Il a admis avoir contacté des collègues de Farrow pour des mises à jour, mais a affirmé qu’il était simplement « comme d’habitude » d’utiliser de telles méthodes. Des SMS publiés par des enquêteurs de l’État ont montré que DeRosa posait des questions sur les « informations » que le présentateur de CNN avait sur le rapport de Farrow le 15 mars, auquel il a répondu qu’il n’était pas prêt à être publié. L’histoire de Farrow a finalement été publiée le 18 mars.

De plus, la transcription de l’entretien des enquêteurs avec la stratège démocrate et alliée d’Andrew Cuomo, Lis Smith, a montré que Chris Cuomo avait transmis ses documents concernant la deuxième accusatrice du gouverneur, Charlotte Bennett, et son « temps à l’université ».