SaGa Creator travaille sur un remaster, un remake et un nouveau jeu

SaGa Frontier aura-t-il un remake ? Je ne sais pas !

Akitoshi Kawazu a l’air d’un gars occupé. Dans un tweet adressé aux fans plus tôt dans la journée, il les a remerciés d’avoir soutenu la série SaGa en 2021 et a déclaré qu’il continuerait à travailler pour leur soutien en 2022. Par cela, que voulait-il dire exactement ? Bien…

Selon Kawazu, il avance sur un remaster, un remake et une nouvelle entrée dans la série SaGa. « Je travaille dur pour apporter de bonnes nouvelles à tout le monde », a ajouté Kawazu. Espérons que cela signifie qu’il y aura des annonces faites l’année prochaine.

Kawazu, qui était co-scénariste du premier jeu Final Fantasy, a initialement sorti le premier jeu de la série SaGa en 1989 avec The Final Fantasy Legend, connu au Japon sous le nom de Makai Toushi SaGa. Depuis lors, il y a eu plus de 15 entrées dans la série.

Pour les non-initiés, la série SaGa a été appelée « alt-JRPG » en raison de la façon dont les jeux ont abandonné les conventions JRPG traditionnelles pour des choix de conception peu orthodoxes et des mécanismes délicats.

Même si Kawazu a occupé un poste plus exécutif chez Square Enix, il est toujours impliqué dans la série SaGa. Par exemple, Kawazu a proposé le concept de Romancing Saga Re:Universe en 2018, mais a écrit et co-conçu SaGa: Scarlet Grace, qui a d’abord été publié au Japon sur PS Vita avant d’être porté sur un certain nombre d’autres plates-formes.

Sur Twitter, il existe un certain nombre de théories sur ce que pourrait être le remaster avec le premier Romancing SaGa, sorti à l’origine en 1992, semblant mener le peloton, tandis que l’argent intelligent est sur Romancing SaGa 4 pour le nouveau titre. Les suppositions pour le remake incluent la saga illimitée de 2002, mais SaGa Frontier (ci-dessus, sur la photo) pourrait être un choix intéressant. Une version remasterisée a été publiée au printemps dernier, mais lors du développement original du jeu, un certain nombre d’intrigues ont été coupées.

En 2017, Kotaku a interrogé Kawazu sur la possibilité de refaire SaGa Frontier avec le contenu qui a été coupé du jeu. « Bien sûr que j’aimerais bien », répondit Kawazu, « mais je ne suis pas sûr que Dieu me maintiendrait en vie jusqu’au jour où cela pourra être réalisé. »

Voici ce que Kawazu réserve à SaGa en 2022 et au-delà !