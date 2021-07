Sagan Tosu bat Nagoya Grampus à domicile

17/07/2021 à 14h00 CEST

le Sagan tosu gagné 3-1 contre Nagoya Grampus lors du match joué ce samedi dans le Meilleur stade d’agrément. le Sagan tosu Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match joué contre le Sanfrecce Hiroshima. Du côté des visiteurs, le Nagoya Grampus il a été battu 0-4 lors du dernier match qu’il a joué contre le Kawasaki Frontale. Après le match, l’équipe de Tosu est quatrième, tandis que le Nagoya Grampus il est quatrième à la fin du match.

La première mi-temps du match a débuté de manière excellente pour l’équipe de Nagoya, qui a ouvert le score avec un but de son propre but. Edouard à la 39e minute, mettant ainsi fin à la première mi-temps avec le résultat de 0-1.

La deuxième partie du match a commencé de manière positive pour l’équipe locale, qui a égalisé le match avec un but de Nakano quelques instants après la reprise du jeu, plus précisément à la minute 48. Après cela, une nouvelle occasion a permis à l’équipe de Tosu d’augmenter le score à la minute 51 grâce à un but de Sakai. Puis il composa le Sagan tosu, qui a accru les écarts en portant le score à 3-1 avec un but de Koyamatsu à la 80e minute.Enfin, le match s’est terminé avec un 3-1 à la lumière.

L’entraîneur de la Sagan tosu a donné accès à Dunga, Shinya nakano Oui Fukui pour Sakai, Nakano Oui Koyamatsu, Pendant ce temps, il Nagoya Grampus a donné le feu vert à Gabriel Xavier, Morishita, Fujii, Nagasawa Oui Saito, qui est venu remplacer Yamasaki, Maeda, Kimoto, Yonemoto Oui Mateus.

L’arbitre a sanctionné deux joueurs d’un carton jaune, un pour les locaux et un pour les visiteurs. Du côté des habitants, la carte est allée à Nakano et par les visiteurs de Inagaki.

Après la fin de ce match, les deux équipes étaient à égalité à 37 points et se sont classées quatrième (à domicile) et quatrième (visiteur).

L’équipe qui a joué le duel à domicile sera mesurée le lendemain avec le Cerise d’Osaka, Pendant ce temps, il Nagoya Grampus jouera contre lui Yokohama.

Fiche techniqueSagan Tosu :Park Il-Gyu, Eduardo, Ayumu Ohata, Shimakawa, Sento, Matsuoka, Higuchi, Nakano (Shinya Nakano, min.87), Iino, Koyamatsu (Fukui, min.87) et Sakai (Dunga, min.67)Nagoya Grampus :Langerak, Nakatani, Kimoto (Fujii, min.78), Yoshida, Miyahara, Yonemoto (Nagasawa, min.87), Inagaki, Kakitani, Mateus (Saito, min.87), Maeda (Morishita, min.52) et Yamasaki ( Gabriel Xavier, min.52)Stade:Meilleur stade d’agrémentButs:Eduardo (0-1, min. 39), Nakano (1-1, min. 48), Sakai (2-1, min. 51) et Koyamatsu (3-1, min. 80)