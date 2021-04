Sagan Tosu contre Gamba Osaka

13/04/2021 à 12h00 CEST

Mercredi prochain au Meilleur stade d’agrément à 12h00, le Sagan tosu et le Crevette Osaka lors du dix-huitième tour de la Ligue japonaise J1.

le Sagan tosu tentera d’ajouter une victoire dans la compétition après avoir battu dans leur fief 3-0 à Yokohama joué dans le Meilleur stade d’agrément, avec tant de Fronde Oui Yamashita. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans cinq des neuf matchs joués à ce jour.

Pour sa part, Crevette Osaka ne pouvait pas faire face à la Kashiwa Reysol lors de son dernier match (1-0), il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et guider sa carrière au championnat. Sur les quatre matchs qu’il a disputés cette saison de la Ligue japonaise J1, le Crevette Osaka n’en a gagné aucun.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Sagan tosu ils ont gagné quatre fois et fait match nul une fois en cinq matchs joués jusqu’à présent, devenant ainsi une équipe difficile à gagner en jouant à domicile. À la maison, le Crevette Osaka a un bilan de deux défaites et un nul en trois matchs joués, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Sagan tosu pour essayer de casser les statistiques.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au stade de Sagan tosuEn fait, les chiffres montrent quatre victoires et deux défaites pour les locaux. Le dernier match entre Sagan tosu et le Crevette Osaka La compétition s’est déroulée en novembre 2020 et s’est terminée par un match nul (1-1).