Sagan Tosu contre Oita Trinita

16/09/2021 à 12:00 CEST

Vendredi prochain à 12h00 se jouera le match de la vingt-neuvième journée de la J1 Japanese League, dans lequel nous verrons le Sagan tosu et à Oita Trinita dans le Meilleur stade d’agrément.

Les Sagan tosu affronte avec optimisme la rencontre de la vingt-neuvième journée après avoir remporté ses deux derniers matchs 2-1 et 0-1, le premier face à la Shimizu S-Pulse à domicile et le second contre lui Vegalta Sendai en tant que visiteur. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 14 des 28 matchs disputés jusqu’à présent et ajoutent un chiffre de 23 buts encaissés à 38 en faveur.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Oita Trinita réussi à vaincre le bellmar Shonan 2-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Est un et Koide, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de Sagan tosu. Avant ce match, le Oita Trinita ils avaient remporté cinq des 28 matchs disputés en J1 Japanese League cette saison, avec un bilan de 20 buts pour et 47 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Sagan tosu Il a gagné neuf fois, il a perdu deux fois et il a fait match nul trois fois en 14 matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui peuvent être encourageants pour lui. Oita Trinita, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matches qui se jouent dans le Meilleur stade d’agrément. A la maison, le Oita Trinita a un bilan d’une victoire et 12 défaites en 13 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Sagan tosu Ajoutez un résultat positif à la maison.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Meilleur stade d’agrément et le solde est une victoire et deux nuls en faveur de la Sagan tosu. De plus, les locaux ont un total de trois matchs consécutifs sans défaite face à ce rival de la Ligue japonaise J1. La dernière rencontre entre les Sagan tosu et le Oita Trinita Ce tournoi s’est joué en mai 2021 et s’est soldé par un match nul (1-1).

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de la Ligue japonaise J1, on constate que les locaux sont en tête avec un avantage de 30 points par rapport au Sagan tosu. Les Sagan tosu Il arrive à la rencontre avec 50 points à son casier et occupant la troisième place avant le match. Pour sa part, Oita Trinita il compte 20 points et occupe la dix-neuvième position du classement.