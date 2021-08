Sagan Tosu contre Yokohama F. Marinos

in

24/08/2021 à 12:00 CEST

Mercredi prochain à 12h00 se jouera le match de la vingt-sixième journée de la J1 Japanese League, qui affrontera les Sagan tosu et à Yokohama F. Marinos dans le Meilleur stade d’agrément.

Le Sagan tosu arrive avec impatience à la vingt-sixième journée après avoir gagné en tant que visiteur par un score de 1-3 à Kashiwa reysol dans le Stade Kashiwa Hitachi, avec tant de Koyamatsu et Higuchi. De plus, les locaux ont remporté 12 des 25 matches disputés jusqu’à présent en J1 Ligue japonaise avec un chiffre de 35 buts pour et 18 contre.

Du côté des visiteurs, le Yokohama F. Marinos a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui Vegalta Sendai dans son domaine et le Oita Trinita dans son fief, respectivement 5-0 et 5-1, il espère donc rééditer le score, cette fois dans le fief de Sagan tosu. À ce jour, sur les 24 matchs joués par le Yokohama F. Marinos En J1 Japanese League, il en a remporté 17 avec un bilan de 54 buts pour et 21 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Sagan tosu Il a un bilan de huit victoires, une défaite et trois nuls en 12 matchs à domicile, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Aux sorties, le Yokohama F. Marinos Il a un bilan de sept victoires, deux défaites et deux nuls en 11 matchs joués, c’est donc un rival assez fort à l’extérieur que les locaux devront affronter.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Meilleur stade d’agrément et le bilan est de quatre victoires et trois défaites en faveur de la Sagan tosu. A tour de rôle, les visiteurs accumulent le plein de victoires dans le stade de la Sagan tosu, car ils ont déjà remporté deux matchs à l’extérieur. Le dernier match auquel ils ont joué Sagan tosu et le Yokohama F. Marinos dans ce tournoi, il a eu lieu en juin 2021 et s’est terminé par un résultat de 2-0 pour le Yokohama F. Marinos.

Concernant leur position dans le tableau qualificatif de la Ligue japonaise J1, on constate que les deux équipes sont séparées de 12 points en faveur de Yokohama F. Marinos. Les locaux arrivent à la rencontre en troisième position et avec 44 points au casier. Pour sa part, Yokohama F. Marinos il a 56 points et se classe deuxième du tournoi.