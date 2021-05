Sagan Tosu et Sanfrecce Hiroshima se partagent les points dans un match sans but (0-0)

05/08/2021 à 09:00 CEST

Le match qui s’est déroulé ce samedi au Meilleur stade d’agrément et qui a fait face au Sagan tosu et à Sanfrecce Hiroshima s’est terminé par un match nul sans but entre les deux prétendants. le Sagan tosu Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Tokushima Vortis dans son fief (2-0) et l’autre devant FC Tokyo à l’extérieur (1-2) et avec une séquence de quatre victoires consécutives dans la compétition. Du côté des visiteurs, le Sanfrecce Hiroshima il a été battu 3-0 dans le dernier match qu’il a joué contre le Vissel Kobe. Avec ce résultat, l’équipe de Tosu est deuxième après la fin du match, tandis que Sanfrecce Hiroshima est huitième.

En première mi-temps, aucune des deux équipes n’était juste sur la cible, donc les 45 premières minutes se sont terminées avec le même score de 0-0.

Dans la deuxième partie, le Sagan tosu et le Sanfrecce Hiroshima Ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (0-0).

Dans le chapitre sur les changements, le Sagan tosu de Myung-Hwi Kim soulagé Nakano, Ayumu Ohata, Shimakawa, Fronde Oui Dunga pour Koyamatsu, Shinya nakano, Assis, Yamashita Oui Hayashi, tandis que le technicien du Sanfrecce Hiroshima, Hiroshi jofuku, a ordonné l’entrée de Nagai, Naganuma, Junior Santos Oui Rhayner fournir Ezequiel, Asano, Ayukawa Oui Aoyama.

Dans le match, l’arbitre a montré un carton jaune à l’équipe visiteuse. Plus précisément, il a montré un carton jaune à Sasaki.

Après cette égalité à la fin du match, le Sagan tosu il se situait à la deuxième place du tableau avec 27 points, occupant une place d’accès à l’AFC Champions League. Pour sa part, Sanfrecce Hiroshima avec ce point, il a obtenu la huitième place avec 18 points à la fin du match.

Le prochain tour de la Ligue japonaise J1 affrontera le Sagan tosu à domicile contre Oita Trinita, Pendant ce temps, il Sanfrecce Hiroshima affrontera à domicile contre Tokushima Vortis.

Fiche techniqueSagan Tosu:Park Iru-Gyu, Eduardo, Shinya Nakano (Ayumu Ohata, min.72), Hwang Seok-Ho, Sento (Shimakawa, min.80), Matsuoka, Iino, Koyamatsu (Nakano, min.72), Higuchi, Yamashita (Honda , min 80) et Hayashi (Dunga, min 87)Sanfrecce Hiroshima:Osako, Sasaki, Araki, Higashi, Nogami, Aoyama (Rhayner, min 90), Kawabe, Morishima, Ezequiel (Nagai, min 57), Ayukawa (Junior Santos, min 78) et Asano (Naganuma, min 78)Stade:Meilleur stade d’agrémentButs:0-0