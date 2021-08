Sagan Tosu quitte Vegalta Sendai sans marquer de points (0-1)

29/08/2021 à 14h00 CEST

Les Sagan tosu a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 0-1 contre lui Vegalta Sendai ce dimanche dans le Stade Yurtèque Sendai. Les Vegalta Sendai Il a abordé le match avec l’intention de tracer son score au classement après avoir subi une défaite 1-2 lors du match précédent contre FC Tokyo. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Sagan tosu perdu par un score de 0-4 lors du match précédent contre le Yokohama F. Marinos. Avec ce bon résultat, le set de Tosu est cinquième, tandis que Vegalta Sendai Il est dix-huitième au terme du duel.

Au cours de la première moitié du duel, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le score n’a pas bougé du 0-0 initial.

Après la pause, en seconde période est venu le but pour lui Sagan tosu, qui en profite pour ouvrir le score grâce à un but de Edouard à 66 minutes, mettant ainsi fin à la confrontation avec un résultat final de 0-1.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Vegalta Sendai qui sont entrés dans le jeu étaient Nishimura, Matsushita, Cardoso, Nakahara et Hachisuka remplacement Sekiguchi, Akasaki, Tomita, Ishihara et Togashi, tandis que les changements dans le Sagan tosu Ils étaient Iwasaki, Sakai, Shinya nakano et Fronde, qui est entré pour remplacer Koizumi, Yamashita, Nakano et Koyamatsu.

Avec 47 points, le Sagan tosu s’est classé cinquième du classement à l’issue du duel, tandis que le Vegalta Sendai il était à la dix-huitième place avec 19 points.

Le lendemain, l’équipe de Makoto Téguramori affrontera contre Crevette Osaka, Pendant ce temps, il Sagan tosu de Myung-Hwi Kim lui fera face Shimizu S-Pulse.

Fiche techniqueVegalta Sendai :Slowik, Fukumori, Tawiah, Ishihara (Nakahara, min.82), Takumi Mase, Tomita (Cardoso, min.74), Yoshino, Uehara, Akasaki (Matsushita, min.74), Sekiguchi (Nishimura, min.64) et Togashi (Hachisuka, min.82)Sagan Tosu :Park Il-Gyu, Eduardo, Ayumu Ohata, Hwang Seok-Ho, Sento, Koizumi (Iwasaki, min.38), Shirasaki, Nakano (Shinya Nakano, min.80), Iino, Koyamatsu (Honda, min.80) et Yamashita (Sakai, min.68)Stade:Stade Yurtèque SendaiButs:Eduardo (0-1, min. 66)