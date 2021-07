Sagan Tosu reçoit Nagoya Grampus lors de la 20e journée

16/07/2021 à 12:00 CEST

Samedi prochain à 12h00 se jouera le match de la vingtième journée de la Ligue japonaise J1 au cours duquel nous verrons la victoire à Sagan tosu et à Nagoya Grampus dans le Meilleur stade d’agrément.

le Sagan tosu Il affronte le match en voulant ajouter plus de points à son classement après avoir fait match nul 1-1 contre lui Sanfrecce Hiroshima à son dernier match. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté neuf des 20 matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 24 buts pour et 11 contre.

Du côté des visiteurs, le Nagoya Grampus il a été battu 0-2 lors du dernier match qu’il a joué contre le Bois de Kashima, il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et réorienter sa carrière dans le championnat. Avant ce match, le Nagoya Grampus ils avaient remporté 11 des 19 matchs disputés en J1 Japanese League cette saison, avec un bilan de 22 buts pour et neuf contre.

En ce qui concerne les résultats en tant que local, le Sagan tosu Il a réalisé un bilan de six victoires, une défaite et deux nuls en neuf matchs disputés à domicile, indiquant qu’il devra travailler dur pendant ce match s’il ne veut pas que plus de points lui échappent à domicile. Aux sorties, le Nagoya Grampus a un bilan de six victoires, une défaite et trois nuls en 10 matchs qu’il a joués jusqu’à présent, ils devront donc devenir sérieux dans le duel avec lui Sagan tosu pour remporter la victoire.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de la Sagan tosu, les chiffres montrent deux victoires, deux défaites et deux nuls en faveur de l’équipe locale. De même, l’équipe visiteuse ajoute deux matches de suite sans perdre à domicile contre le Sagan tosu. La dernière fois qu’ils ont affronté le Sagan tosu et le Nagoya Grampus Dans cette compétition, c’était en avril 2021 et le match s’est terminé sur un résultat de 1-2 en faveur des locaux.

En référence à la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de la Ligue japonaise J1, on peut voir que le Nagoya Grampus ils devancent l’équipe locale avec une avance de trois points. A ce moment, le Sagan tosu il compte 34 points et est en sixième position. Pour sa part, Nagoya Grampus il compte 37 points et se classe quatrième de la compétition.