Sagenome basé à Kochi vise à prédire les maladies en utilisant l’analyse de la salive

La start-up Sagenome basée à Kochi a déployé un kit de collecte de salive à domicile, qui sera utilisé pour prédire les maladies critiques et les prévenir par la suite grâce à la médecine de précision.

La plate-forme, incubée dans le complexe de start-up intégré de la Kerala Startup Mission, analysera la disposition génétique des utilisateurs à travers la salive pour identifier le type de maladies critiques auxquelles ils pourraient être sujets.

Sagenome a été créé conjointement par l’ancien CMD de HLL Lifecare M Ayyappan et le professeur M Radhakrishna Pillai, ancien directeur du Rajiv Gandhi Center

pour la Biotechnologie. La société développe un logiciel propriétaire pour l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique afin d’obtenir une plus grande précision prédictive de l’analyse. Le premier tour d’investissement est en vue, qui servira à mettre en place un laboratoire au Life Sciences Park de Thiruvananthapuram, attendu dans l’année à venir.

“Il jette les bases des soins de santé personnalisés en identifiant des modèles au sein des ensembles de données génétiques afin que les modèles informatiques puissent faire des prédictions sur les chances d’un individu de développer une maladie”, a déclaré Pillai, ajoutant que cela aiderait à suggérer des interventions médicinales appropriées et des changements de modes de vie.

Sagenome développe également des méthodes innovantes pour la détection précoce du cancer à l’aide d’une « biopsie liquide » facilement collectée à partir d’échantillons de sang.

