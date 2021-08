Saginaw Grant, acteur de “Breaking Bad” et “Lone Ranger”, décédé à 85 ans

Saginaw Grant, un acteur amérindien de longue date, est décédé le mercredi 28 juillet. Grant, qui était également le chef héréditaire de la nation Sac and Fox de l’Oklahoma, avait 85 ans. Grant a commencé à jouer à la fin des années 1980 et a joué des personnages amérindiens dans épisodes de Breaking Bad, Shameless, American Horror Story et Community ces dernières années. Il a également joué le rôle du chef Big Bear dans le film de Johnny Depp en 2013 The Lone Ranger.

Grant est décédé dans son sommeil de causes naturelles dans un établissement de santé privé à Hollywood, a déclaré sa publiciste, Lani Charmichael, à l’Associated Press. “Il aimait à la fois l’Oklahoma et LA”, a déclaré Charmichael. “Il a élu domicile ici en tant qu’acteur, mais il n’a jamais oublié ses racines en Oklahoma. Il est resté un fan de la nation Sooner.” La devise de Grant était “toujours se respecter les uns les autres et ne pas parler les uns des autres de manière négative”, a ajouté Charmichael.

Saginaw Grant en 2019. (Photo : Andrew Toth/.)

Les représentants de l’acteur ont annoncé la mort de Grant sur Facebook. “Saginaw a toujours été le plus heureux au pow-wow en partageant l’amour, l’énergie et la tradition de son peuple”, peut-on lire dans le communiqué. “Regarder les enfants grandir dans les traditions de leurs ancêtres et partager l’esprit de la danse au rythme du tambour lui a apporté à la fois joie et paix. Il aimait concourir en danse et l’a fait jusqu’à ce que Covid arrête temporairement les rassemblements.”

Grant s’est tourné vers le théâtre tard dans sa vie et a été vu pour la première fois à l’écran dans le film War Party de 1988. Il avait plus de 50 crédits à son actif, dont des épisodes de The Young Indiana Jones Chronicles, Harts of the West, Nash Bridges, My Name Is Earl, Family Tree, Shameless et Community. Il est apparu dans l’épisode acclamé de Breaking Bad en 2013 “Ozymandias”. Il a également joué un rôle dans la comédie Netflix Western d’Adam Sandler, The Ridiculous 6.

En plus d’agir, Grant était actif dans la communauté des anciens combattants amérindiens, car il a servi dans la guerre de Corée avec les Marines. Il a souvent assisté au Rassemblement national des anciens combattants amérindiens. « Il pensait qu’il était important que les Autochtones soient reconnus comme anciens combattants », a déclaré l’organisateur Joseph Podlasek à l’AP. « Il était gentil et doux, et très humble. »

Grant laisse dans le deuil sa fille Lisa Grant, sa belle-fille Dodie L. Kent, ses petits-enfants Cassandra et Vanessa Kent et quatre arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil ses deux frères, un fils adoptif, une fille adoptive et plusieurs nièces et neveux en Oklahoma. Grant “a parcouru le monde en parlant de ses traditions, de ses expériences, de sa sobriété et de sa foi en tant qu’Amérindien et chrétien”, ont écrit ses représentants.