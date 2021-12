Sagittaire, horoscope occidental 2022

Du 23 novembre au 21 décembre. Vos meilleurs amants : Balance, Verseau, Bélier, Lion et Scorpion.

Le Sagittaire est le signe le plus sympathique, sincère, honnête et optimiste du zodiaque, il se caractérise par la lutte pour les causes auxquelles ils croient, en plus d’être très intellectuel comme Alejando Sanz, un auteur-compositeur-interprète et compositeur espagnol né le 18 décembre.

Les personnes sous ce signe de feu sont persévérantes, empathiques, compréhensives et aiment se sentir libres. Dulce María est née le 6 décembre et a toujours été caractérisée par le fait de suivre son cœur.

Ils sont aussi enthousiastes, avec le goût de l’apprentissage, et extravertis. Un digne représentant est Diego Boneta, un acteur et chanteur mexicain né le 29 novembre.

Il est extraverti, optimiste, enthousiaste, drôle de nature, mais avec un étrange sens de l’humour noir ; il est très direct et aime réaliser ses rêves.

Êtes-vous aussi Sagittaire ? Alors lisez la suite et découvrez tout comme vos célébrités préférées ce que les stars vous réservent.

MÉTIER

Réalisateur, créateur, professeur spirituel, enseignant, musicien, chanteur, avocat, homme politique, ambassadeur, astronaute, pilote d’avion.

FORTUNE

Il aime connaître de nouvelles doctrines, cultures et philosophies ; voyager dans des endroits éloignés. Autodidacte avec une vraie connexion avec les autres. Il est toujours pressé.

SANTÉ

Leurs maladies communes sont : les fièvres, les dysfonctionnements hépatiques, les hémorroïdes, les artères, les rhumatismes, la tendance aux fractures et aux ligaments ; graves problèmes nerveux.

SEXUALITÉ

Vous cherchez quelqu’un pour vous donner des réponses même au lit ; quelqu’un avec un esprit brillant, ingénieux et intelligent qui ne vous enlève pas votre liberté, vous fait rire et profiter.

Avec des informations de TV Notes