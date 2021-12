L’ancien attaquant d’Everton, Louis Saha, a fait l’éloge de son ancien club, ainsi qu’un objectif de transfert des Toffees, qui, selon lui, « ferait bien » au club.

Le joueur en question, Luis Diaz, a été lié à un certain nombre de grandes équipes ces derniers temps. En effet, Liverpool, rival du Merseyside, est devenu l’un des favoris pour la signature du Colombien.

En effet, Diaz est l’un des talents les plus prolifiques d’Europe à l’heure actuelle. De plus, il a contribué à 12 buts en autant de matchs en Liga Bwin cette saison.

Malgré l’intérêt des autres équipes, Saha a fait l’éloge massif d’Everton, dans le but d’attirer les personnes en forme vers le club.

« Everton est un super club familial, je me suis senti le bienvenu, j’avais l’impression qu’ils voulaient gagner des trophées. Ils ont une excellente équipe et il s’améliorera en tant que joueur en les rejoignant, a-t-il déclaré via Goodison News.

En effet, cela peut être un défi pour Everton d’attirer un si grand nom dans le club. Cependant, Saha a cité un joueur de renom qui a réussi à Everton, malgré la pression des fans.

«En tant que joueur qui a tellement de qualité, comme Richarlison, il s’en sortira bien là-bas. Je recommanderais à n’importe quel joueur d’aller en Angleterre et de découvrir Goodison Park, c’est incroyable.

« Il se sentira suffisamment sous pression car Everton a des normes élevées, ils veulent voir un engagement de leurs joueurs et un esprit d’équipe », a-t-il déclaré.

En effet, un joueur avec autant de talent recevrait probablement beaucoup de pression. Cependant, aussi impressionnant que soit un joueur comme Diaz, il serait sûrement capable de faire face à cela et de réveiller les fans.

Si Everton voulait conclure un accord, ce serait probablement au nord de la valorisation de Diaz de 22,50 millions de livres sterling par Transfermarkt, en raison de son long contrat et des intérêts d’autres parties.

Un expert sud-américain félicite Diaz

Tim Vickery, un expert du football sud-américain, a fait l’éloge de Luis Diaz sur Sky Sports News, après l’impressionnant tournoi de Copa America de l’ailier.

« Il a connu une fantastique Copa America. Il a marqué quatre buts, et chacun d’eux était meilleur que le précédent. Ce sont des buts sensationnels », a-t-il déclaré.

En effet, un buteur confirmé serait crucial à Everton en ce moment. De plus, les Toffees n’ont marqué que 16 buts en 13 matchs de Premier League cette saison.

De plus, Diaz ressemble à un chanteur de premier plan pour Everton. Bien que Liverpool soit également intéressé, les Toffees pourraient manquer si leurs excellents rivaux concluaient un accord.

De plus, les problèmes financiers d’Everton en ce moment peuvent également entraver leurs chances de conclure un accord pour Diaz.

