Sahajanand Medical Tech dépose des documents pour une introduction en bourse de 1 500 crores de roupies

La société est une entreprise de dispositifs médicaux qui recherche, conçoit, développe, fabrique et commercialise des dispositifs vasculaires à l’échelle mondiale.

Sahajanand Medical Technologies (SMT), une entreprise de dispositifs médicaux, a déposé un projet de prospectus sur le hareng rouge (DRHP) auprès de l’organisme de réglementation du marché Sebi pour lever 1 500 crores de roupies grâce à une offre publique initiale (IPO).

La société, qui est soutenue par les sociétés de capital-investissement Morgan Stanley Private Equity Asia et Samara Capital, a l’intention de lever des fonds par le biais d’une combinaison de nouvelles émissions et d’offres à la vente (OFS) d’actions.

Selon le DRHP (ou les documents initiaux), la société a l’intention de lever environ Rs 410 crore via un nouveau numéro et environ Rs 1 089 crore via le mode OFS. L’introduction en bourse permettra des sorties partielles aux investisseurs Morgan Stanley Private Equity Asia, qui détient 36,59% du capital, et Samara Capital, qui détient 18,44% du capital.

Axis Capital, BofA Securities, Edelweiss Financial Services et UBS sont les banquiers de l’émission. La société basée à Surat envisagerait également d’augmenter jusqu’à Rs 185 crore grâce à un placement d’actions avant l’introduction en bourse. Si un placement pré-IPO est entrepris, la taille de la nouvelle émission sera réduite dans une telle mesure, a-t-il ajouté.

SMT a l’intention d’utiliser environ Rs 255 crore du produit net de l’introduction en bourse pour rembourser la dette, et Rs 40,3 crore comme besoin en fonds de roulement de ses filiales étrangères indirectes et le montant du solde à des fins générales de l’entreprise.

Selon le DRHP, la société détenait une part de marché de 21 %, 25 % et 31 % du volume total des ventes de stents à élution médicamenteuse en Inde pour les exercices 2019, 2020 et 2021, respectivement, a-t-il déclaré dans le DRHP.

La société est une entreprise de dispositifs médicaux qui recherche, conçoit, développe, fabrique et commercialise des dispositifs vasculaires à l’échelle mondiale.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.