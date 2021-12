Sahara n’a pas encore entièrement déposé l’argent commandé par SC, déclare le chef du SEBI

Le président de Sebi, Ajay Tyagi, a déclaré qu’ils ne faisaient que suivre les ordonnances du tribunal suprême de 2012 et que la société n’avait pas encore entièrement déposé le montant ordonné par le tribunal.

Le Sebi a précisé mardi que Sahara n’avait pas encore entièrement déposé l’argent ordonné par la Cour suprême en août 2012 et que le groupe n’avait jusqu’à présent donné qu’environ 15 000 crore de Rs alors que le montant total à déposer est de 25 781 crore de Rs.

Citant le rapport annuel de Sebi pour l’exercice 21, un article de presse a indiqué que le régulateur n’avait remboursé que 129 crores de roupies aux détenteurs d’obligations et qu’il maintenait un compte séquestre de plus de 23 000 crores de roupies.

Interrogé sur ce que Sebi prévoyait de faire une telle somme d’argent, le président de Sebi, Ajay Tyagi, a déclaré aux journalistes mardi qu’ils ne faisaient que suivre les ordonnances du tribunal suprême de 2012 sur la question et que la société n’avait pas encore entièrement déposé le montant ordonné par le tribunal. avec eux.

«Selon l’ordonnance du tribunal suprême d’août 2012, quel que soit le montant total qui devait être récupéré, quel que soit ce qui a été remboursé aux investisseurs, n’est pas encore entièrement payé. Si ma mémoire est bonne, le montant apparaissant dans une section des médias n’est que le montant principal de Rs 15,000-crore impair et le reste est des intérêts.

« Donc, selon l’ordonnance de la Cour suprême, quel que soit le montant dû, doit être récupéré et déposé auprès de Sebi et alors seulement nous pouvons décider quoi faire avec l’argent. Nous ne faisons donc que suivre l’ordonnance du tribunal suprême », a déclaré Tyagi.

Il a également déclaré que le régulateur a publié de nombreuses publicités demandant aux investisseurs / détenteurs d’obligations de se manifester et qui ont déjà fait leurs réclamations.

Selon le rapport annuel de Sebi pour l’exercice 21, il détenait 23 191 crores de roupies de l’argent des détenteurs d’obligations du groupe Sahara en mars 2021 et ce montant était détenu sur un compte séquestre. Le montant du compte comprenait 15 473 crores de roupies récupérés et les intérêts y afférents, selon le rapport.

La semaine dernière, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a déclaré au Lok Sabha que jusqu’au 30 novembre, la branche immobilière du groupe Sahara, Sahara India Real Estate Corporation et sa branche de financement du logement Sahara Housing Investment Corporation et leurs promoteurs et administrateurs ont déposé 15 485,80 crore de roupies contre le montant principal de Rs 25 781,37 crore sur le compte désigné au 30 novembre 2021.

Le montant récupéré était censé être remboursé aux détenteurs d’obligations et aux investisseurs du Sahara.

Le rapport annuel indique également que seules des réclamations d’une valeur de 129 crores de roupies ont été déposées et réglées au 31 mars 2021.

En ce qui concerne le groupe Sahara n’étant pas en mesure de rembourser les investisseurs d’autres programmes, il a informé que le montant en principal levé dans le cadre du RHP des obligations entièrement convertibles en option était de 25 781,37 crore de Rs contre lequel seulement 15 485,80 crore de Rs ont été déposés sur le compte Sebi et le Sebi a été faciliter le remboursement du principal et des intérêts aux investisseurs qui ont investi dans des obligations entièrement convertibles facultatives des sociétés du groupe.

Le ministre a également déclaré que Sebi avait remboursé 17 526 détenteurs d’obligations éligibles impliquant 48 326 certificats/livrets d’obligations originaux pour un montant total de Rs 138,07 crore – Rs 70,09 crore en principal et Rs 67,98 crore en intérêts. Sebi a reçu 19 644 demandes impliquant 53 642 certificats/livrets d’obligations originaux pour un montant total de Rs 81,70 crore.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.