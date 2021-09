Saif Ali Khan appelle les trolls en ligne et déclare que l’anonymat des réseaux sociaux est dangereux

in

L’acteur Saif Ali Khan a dénoncé les trolls d’Internet pour leur comportement vicieux sur les réseaux sociaux et leur diffusion de haine en ligne. Saif et sa femme Kareena Kapoor ont tous deux traité au vitriol en ligne pour les noms de leurs enfants – Taimur et Jeh.

S’adressant à Bollywood Bubble, Saif a déclaré qu’il ne lisait plus les commentaires de trolls, ajoutant que cela l’aidait à se concentrer. L’acteur a déclaré que lire des commentaires pouvait devenir addictif. Il a dit qu’il pouvait Google lui-même et voir ce qui était écrit sur lui et s’il n’aimait pas quelque chose, cela gâcherait son humeur.

C’est alors que Kareena lui a demandé d’arrêter.

Saif a également déclaré qu’il y avait quelque chose de dangereux dans les médias sociaux. Les gens ont utilisé l’anonymat pour lancer la violence.

La star de Sacred Games partage Taimur et Jeh avec Kareena. Les deux sont devenus les chouchous des médias sociaux, mais leurs parents continuent de se détester en ligne pour leurs noms. Alors que Taimur est un favori des paparazzi, le couple de stars a pris soin d’exposer Jeh aux projecteurs et préfère brouiller son visage sur les réseaux sociaux.

Parlant de l’exposition aux paparazzis de ses fils, Saif a récemment déclaré qu’ils ne pouvaient pas se cacher. Les paparazzi savent qui ils sont. Alors que l’acteur a déclaré qu’il voulait que ses enfants aient une vie normale, ce n’était pas grave ni une atteinte à la vie privée.

Interrogé sur son rachat du palais Pataudi, Saif a déclaré qu’il venait de conclure un bail.

Alors que l’argent n’a pas toujours été facile pour lui, Saif reconnaît le privilège qu’il a et ne se compare pas aux moins fortunés.

Il avait déclaré dans une interview précédente que son père, l’ancien capitaine indien Mansoor Ali Khan Pataudi, avait loué la propriété à Aman Nath et Francis Wacziarg pour gérer un hôtel. Sa mère, l’actrice Sharmila Tagore, avait une chaumière au palais où elle était à l’aise. Saif avait déclaré que l’arrangement financier était juste, mais il n’avait pas à le racheter car il en était déjà propriétaire. Saif a conclu le bail après la mort de son père en 2011.

Saif sera ensuite vu avec Arjun Kapoor, Yami Gautam et Jacqueline Fernandez dans la comédie d’horreur Bhoot Police.

