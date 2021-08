Saif Ali Khan fête ses 51 ans aujourd’hui ! Un regard sur la vie, la carrière et plus de l’acteur

En près de trois décennies, Saif a travaillé dans de nombreux films – jouant également le rôle de garçon chocolaté, de méchants et de gangsters excentriques (Photo: IE)

Anniversaire de Saif Ali Khan 2021 : L’actrice de Bollywood Kareena Kapoor Khan a souhaité à son mari Saif Ali Khan son anniversaire alors qu’il fête ses 51 ans aujourd’hui. L’actrice a écrit une publication émouvante sur Instagram avec une photo de leurs fils Taimur et Jeh. Dans le post, elle a souhaité à son mari (amour de la vie comme elle l’écrivait) un très joyeux anniversaire. “Pour l’éternité et au-delà avec toi, c’est tout ce que je veux”, a-t-elle écrit en partageant une photo de famille sur Instagram.

La publication a reçu l’amour de ses amis proches Amrita Arora et de sa sœur Malaika Arora Khan qui ont également souhaité son anniversaire à Saif. Commentant la publication, Malaika a écrit: “Joyeux anniversaire cher Saifu!” parmi d’autres acteurs qui ont également souhaité l’acteur en cette joyeuse occasion.

La fille Sara Ali Khan a également pris un moment et a souhaité à son père “le plus joyeux anniversaire” sur Instagram. Elle a remercié l’acteur d’être un “super-héros” et “un ami de voyage le plus cool” et “le plus grand système de soutien” dans le message.

Alors que l’acteur fête ses 51 ans aujourd’hui, regardons sa carrière, son mariage, les rôles qu’il a décrochés et les films à venir.

En près de trois décennies, Saif a travaillé dans de nombreux films – jouant le rôle de garçon chocolaté, de méchants et de gangsters excentriques. L’acteur nous a offert certains des meilleurs films – Kya Kehna, Hum Tum, Love Aaj Kal, Cocktail, Omkara et la populaire série Web Sacred Games, entre autres. L’acteur sera bientôt vu dans le film “Bhoot Police” dont la sortie est prévue le 17 septembre prochain. Des acteurs comme Arjun Kapoor, Jacqueline Fernandez et Yami Gautam seront également vus dans les rôles de premier plan. Vous pouvez regarder “Bhoot Police” sur Disney plus Hotstar VIP le mois prochain en septembre.

Certains films n’ont pas bien marché!

Alors que les gens aiment Saif Ali Khan en tant qu’acteur pour pouvoir choisir des films extrêmement imprévisibles, il y a eu des films qui ne pouvaient pas vraiment bien sortir dans les salles. Son film “Love Ke Liye Kuch Bhi Karega” a échoué au box-office, mais l’acteur a commencé à être reconnu pour sa comédie qui l’a amené plus tard à signer Dil Chahta Hai de Farhan Akhtar en 2001. Le film tournait autour de trois amis proches – Akaash, Sameer (Saif) et Siddharth dans la ville urbaine de Mumbai. Le film s’est avéré être un tournant dans sa carrière, les cinéastes misant sur l’acteur pour plus de projets. En plus de jouer le rôle de héros romantique et de gars drôle, il a joué l’antagoniste sombre dans le film ‘Ek Hasina Thi’. Avec le même film, est venue la comédie romantique Hum Tum en 2004, où il a joué le rôle de “Karan” face à Rani Mukerji qui a joué le rôle de Rhea Prakash. Son rôle dans le film a été largement acclamé, car il a prouvé qu’il pouvait afficher une gamme d’émotions. L’acteur a même remporté le National Award pour ce film. Le film Love Aaj Kal a également été largement acclamé, suivi par ses autres films tels que Salaam Namaste, Cocktail et Ta Ra Rum Pum, entre autres.

Mais ensuite, l’acteur a fait des choix désastreux en faisant des films comme Humshakals et Happy Endings, où il a été critiqué par la critique. L’acteur a fait une pause dans les films pendant un certain temps et a fait un retour avec des films comme Rangoon et Chef. Alors que le film n’a pas très bien fonctionné au box-office, l’acteur a été félicité pour son jeu d’acteur.

La série Netflix Sacred Games est arrivée comme une bouffée d’air frais dans sa carrière, où il a joué le rôle du policier Sartaj Singh, face à Nawazuddin Siddiqui. Bien qu’il ait été témoin de flops ultérieurs, ses incroyables talents d’acteur et ses choix de films feraient son retour au cinéma.

