Saif Ali Khan reconnaissant envers les plateformes OTT, choisit Sacred Games plutôt que Tandav comme sa série Web préférée

L’acteur Saif Ali Khan a été parmi les premières grandes stars à expérimenter les plateformes OTT. Même pendant la pandémie, ses films et émissions Web sont sortis sur les plateformes OTT. Et l’acteur a exprimé sa gratitude aux services de streaming pour avoir maintenu l’industrie en marche lorsque les cinémas ont été forcés de fermer, a rapporté The Indian Express.

Cependant, avec la réouverture de l’économie, Saif veut avancer avec prudence. L’acteur a dit qu’ils avaient de la chance d’avoir un travail. Les cinémas sont fermés, mais les acteurs ont la chance d’avoir des plateformes OTT, a-t-il déclaré.

Saif a déclaré à propos du retour aux décors qu’il était pénible d’interagir avec des personnes avec ou sans masque. Il a déclaré que le virus était en suspension dans l’air et qu’ils tiraient sans masque dans des espaces climatisés avec 150 membres d’équipage, ce qui le mettait mal à l’aise et exposé.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que les cinémas rebondiraient complètement, Saif a répondu que personne ne le savait avec certitude. Il a dit qu’il n’irait pas au cinéma pendant un certain temps, ajoutant que les interactions surpeuplées mettraient du temps à revenir.

Saif a ajouté que les gens allaient au cinéma pour plusieurs raisons et que les films n’étaient pas les seuls. Cependant, il a ajouté que cela ne valait pas la peine d’aller au cinéma maintenant et que personne n’y allait.

Invité à choisir entre ses deux versions OTT – Tandav et Sacred Games – Saif a choisi cette dernière, sa première sortie sur les plateformes de streaming. Il a dit que c’était un choix difficile parce qu’il aimait beaucoup Tandav. Il est difficile de choisir entre les deux, mais Saif a déclaré que le choix de Sacred Games était une réponse instinctive.

Saif a dit qu’il pensait que la toile de Sacred Games était un peu plus large et psychologiquement plus profonde, et plus réelle.

Fils de l’ancien capitaine de cricket indien Mansoor Ali Khan Pataudi, Saif s’est entraîné au cricket dans sa jeunesse avant d’être mordu par le virus de l’acteur. Lorsqu’on lui a demandé s’il choisirait le cricket s’il pouvait revenir en arrière, Saif a déclaré qu’il était un meilleur acteur qu’un joueur de cricket et que cela n’allait pas changer s’il remontait dans le temps.

Vu pour la dernière fois dans Bhoot Police, Saif tourne actuellement Adipurush avec Kriti Sanon et Prabhas. Bunty Aur Babli 2 est également en préparation pour l’acteur.

