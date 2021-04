SAIL ne peut pas expédier d’oxygène faute de camions-citernes

Depuis août de l’année dernière, SAIL a expédié 40 000 tonnes d’oxygène à des fins médicales.

Alors même que le pays souffre d’une pénurie d’oxygène, SAIL est incapable d’expédier la totalité de son stock de 11 000 tonnes d’oxygène, faute d’assez de pétroliers.

Chinmoy Samajdar, directeur général en chef de SAIL, a déclaré à FE que la société avait encore amélioré sa capacité de production d’oxygène de 860 tonnes par jour compte tenu de la situation actuelle de Covid, mais que les expéditions dépendent de la disponibilité des pétroliers. Samajdar s’est abstenu de dire si le CPSE recherchait un soutien logistique amélioré pour nettoyer son stock, mais a déclaré que la société disposait à ce jour d’un stock suffisant d’oxygène et était prête à les expédier si des pétroliers étaient disponibles.

«L’oxygène que nous produisons est pur à 99,7% et peut être utilisé médicalement. SAIL a actuellement un stock suffisant de 11 000 tonnes et nous expédions de 950 à 1 050 tonnes par jour », a déclaré Samajdar.

SAIL produit de l’oxygène liquide à partir de ses usines de Durgapur, Burnpur, Bokaro, Bhilai et Rourkella avec une capacité cumulée de 729 tonnes par jour. Samajdar a déclaré que SAIL distribuait son oxygène à 15 États à travers le pays, mais comme le soutien logistique provient d’agences extérieures, ses expéditions dépendent de la disponibilité de pétroliers cryogéniques. Les usines de SAIL expédient de l’oxygène quel que soit le mode disponible, que ce soit le rail ou la route, et récemment de l’oxygène a été expédié par l’oxygène express de l’aciérie de Bokaro.

Pendant ce temps, le PSU producteur de charbon du pays, Coal India Ltd (CIL), envisage de mettre en place deux unités de production d’oxygène susceptibles à Mahanadi Coalfields Ltd et Northern Coalfields Ltd de répondre exclusivement à la demande d’oxygène médical du pays.

CIL n’a pas besoin de produire de l’oxygène pour ses besoins opérationnels mais a prévu d’installer deux unités de visualisation de la situation d’urgence. Le conseil a déjà pris un appel à ce sujet et se prononcera bientôt sur la question, a déclaré un dirigeant du CIL.

