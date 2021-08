SAIL rapporte Rs 3 897 crore net consolidé

in

Au cours du trimestre avril-juin de l’exercice 2020-21, la société avait signalé une perte de Rs 1 226. SAIL avait déclaré un bénéfice net de 3 470 crores de roupies au quatrième trimestre de l’exercice 21.

Steel Authority of India (SAIL) a annoncé vendredi un bénéfice net consolidé de 3 897 crores de roupies pour le trimestre d’avril à juin de l’exercice en cours sur des ventes et une marge plus élevées.

SAIL a enregistré un chiffre d’affaires de Rs 20 643 crore au cours du trimestre d’avril à juin de l’exercice en cours, contre Rs 9 068 crore il y a un an. Elle a vendu 3,3 millions de tonnes d’acier au cours du trimestre.

L’Ebitda pour le trimestre d’avril à juin de l’exercice en cours s’élevait à Rs 6 741 crore. L’Ebitda de SAIL était de (-) Rs 70 crore au même trimestre un an plus tôt.

Commentant les résultats du premier trimestre, le président de SAIL, Soma Mondal, a déclaré : « Bien que la demande de produits sidérurgiques au cours du trimestre n’ait pas eu le même élan qu’au cours du quatrième trimestre de l’exercice 21, des interventions ciblées dans plusieurs domaines d’exploitation ont permis d’atteindre cette solide performance. . “

Cependant, elle a déclaré que la demande d’acier dans la dernière partie de l’année devrait rester saine avec une consommation intérieure soutenue provenant de secteurs tels que les infrastructures, la fabrication, l’emballage, l’automobile, etc., comme l’indiquent le cycle de consommation actuel et les tendances sectorielles futures.

