SAIL vise à lancer la prochaine phase d’expansion en 2023-24

Les travaux d’agrandissement devraient commencer en 2023-24.

Steel Authority of India (SAIL) finalisera la prochaine phase de son plan de modernisation et d’expansion de capacité – pour plus que doubler sa capacité de production d’acier brut installée à 50 millions de tonnes par an (MTPA) – au cours des 15 à 18 prochains mois, son sommet a déclaré la direction lors d’un appel aux investisseurs.

Les travaux d’agrandissement devraient commencer en 2023-24.

L’unité du secteur public est actuellement sur le point d’achever un programme de modernisation et d’expansion de Rs 70 000 crore. Après cela, sa capacité passera à 21,4 MTPA.

Dans le prochain cycle de modernisation et d’expansion, qui débutera probablement à partir de FY24, SAIL envisagera d’augmenter la capacité de 12 à 14 MTPA dans la première phase de ses unités de Bokaro, Burnpur (IISCO) et Rourkela, a indiqué la direction.

SAIL a déjà terminé des études de terrain à Rourkela et Bokaro, et dispose de parcelles de terrain disponibles pour soutenir l’expansion d’une friche industrielle.

“S’inspirant de l’expansion précédente, la direction a informé qu’elle ne se lancerait pas dans tous les projets d’expansion en une seule fois, mais qu’elle les poursuivrait de manière à ce qu’il y ait un intervalle de temps suffisant entre deux paiements importants”, a déclaré la société de courtage Motilal Oswal dans un communiqué. rapport.

SAIL vise à rembourser autant de dette que possible avant de se lancer dans ses plans d’expansion et de financer la nouvelle phase d’expansion avec un ratio dette/fonds propres de 1:1, a-t-il déclaré.

Des sources ont indiqué que dans la première phase, la société a l’intention d’augmenter la résistance de son aciérie de Durgapur à 7,5 MTPA contre 2,5 MTPA. Il a été proposé de porter celui de l’aciérie de Rourkela à 8,8 MTPA au lieu de 3,7 MTPA. La capacité de l’aciérie de Bokaro sera portée à 9,5 MTPA et celle de l’IISCO à 3 MTPA dans la première phase et ensuite à 7,3 MTPA dans la phase suivante.

Bien qu’il n’y ait eu aucun plan pour augmenter la capacité de l’aciérie de Bhilai dans la première phase, sa capacité sera portée à 12 MTPA dans la deuxième phase des 7 MTPA actuels, puis à 14 MTPA d’ici 2030.

Le plan d’expansion de SAIL est conforme à la Politique nationale de l’acier qui vise à créer une capacité installée de 300 MTPA d’ici 2030-31.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.