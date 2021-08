SAIL vise à réduire la dette nette de Rs 20 000 crore au cours des prochains mois

in

Bien que les prix de l’acier aient montré une tendance à la hausse début juillet, ils ont baissé au cours de la dernière semaine du mois. Cependant, les marchés anticipaient une hausse en août, mais Mondol a déclaré que, bien que les prix de l’acier plat soient stables, les prix de l’acier long s’améliorent.

SAIL a pour objectif de réduire sa dette entre 15 000 et 20 000 crores de roupies au cours des deux prochains mois, a déclaré le président Soma Mondal aux journalistes en marge de l’inauguration du nouveau siège du MSTC.

À la fin du premier trimestre de l’exercice fiscal actuel, la dette nette de SAIL s’élevait à Rs 30 000 crore, contre 35 000 Rs crore à la fin de l’exercice. “Nous essaierons de ramener notre dette nette à 15 000 à 20 000 crores de roupies dans quelques mois, mais cela dépendait beaucoup de l’évolution des prix de l’acier”, a déclaré Mondal.

Concernant le projet de joint-venture entre SAIL et ArcelorMittal, a déclaré Mondal, il n’y a eu aucun progrès jusqu’à présent. En décembre 2017, la SAIL a approuvé la proposition de conclure une JV avec ArcelorMittal pour fabriquer de l’acier automobile haut de gamme. Bien que la JV n’ait pas encore été abandonnée, les deux n’ont pas encore signé d’accord définitif.

SAIL et ArcelorMittal ont signé un protocole d’accord en 2015.

