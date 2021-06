SailGP annonce son retour dans le port de Sydney

18/06/2021 à 9h55 CEST

SailGP, la compétition des catamarans volants de conception identique et atteignant des vitesses de 50 nœuds (100 km/heure), annonce la neuvième épreuve de la deuxième saison du championnat, le Australia Sail Grand Prix. SailGP reviendra dans l’emblématique port de Sydney les 17 et 18 décembre 2021, après l’étape européenne de sa deuxième saison, qui a débuté en Italie et se poursuivra en Grande-Bretagne, au Danemark, en France et en Espagne. Après Sydney, SailGP naviguera vers la Nouvelle-Zélande en janvier 2022, suivi de San Francisco, qui accueillera la Grande Finale, les 26 et 27 mars, où sera déterminé le champion de la deuxième saison.

Le Grand Prix de Voile d’Australie rejoint, en tant que neuvième épreuve, la liste des ports emblématiques du monde dans lesquels les huit nations participantes s’affrontent offrant au public des courses incroyablement excitantes avec les meilleurs athlètes du monde, dont le médaillé d’or olympique australien et champion de la première saison, Tom Slingsby. Slingsby, skipper de l’équipe australienne, a déclaré : « Être témoin de la flotte de huit F50 en course dans le port de Sydney sera un événement spectaculaire pour tous les fans. Avec le calibre d’équipage que nous avons sur les bateaux cette année, nous pouvons nous attendre à des courses pleines d’action. Lors de l’événement de l’année dernière à Sydney, nous avons perdu contre l’équipe britannique Ben Ainslie, nous voulons donc une revanche pour gagner devant notre public local & rdquor ;.

L’équipe espagnole a fait ses débuts à Sydney en février 2020

L’équipe espagnole a fait ses débuts à SailGP dans le port de Sydney les 28 et 29 février 2020, lors d’un événement qui a permis à la plus jeune équipe du championnat de prouver sa valeur et d’impressionner les autres équipes de la ligue. Avec seulement dix jours d’entraînement, l’équipage du F50 Victoria a remporté la première manche de l’entraînement officiel et obtenu de très bonnes positions tout au long de l’épreuve. Des débuts avec lesquels ils ont réussi à surprendre et à commencer à se faire une place dans la compétition. Le caractère compétitif et humble de l’équipe espagnole continue d’être, encore aujourd’hui, sa marque de fabrique, et elle est actuellement en tête du classement, après le Grand Prix des Bermudes et d’Italie. Suivant la lignée de SailGP, dont les athlètes sont reconnus pour leurs exploits dans les compétitions olympiques et mondiales, l’équipe espagnole compte au total cinq membres d’équipage qui défendront le drapeau espagnol aux Jeux Olympiques de Tokyo ; Jordi Xammar, Florian Trittel, Diego Botin, Joan Cardona et Tara Pacheco dans le « Women Pathway Program & rdquor ;.

Impact économique de 26,6 millions de dollars

Plus de 25 000 personnes de 22 nations différentes ont assisté au Grand Prix d’Australie en février 2020. À la suite de cet événement, en raison de la pandémie, le reste des étapes a été reporté à 2021. L’événement a atteint 39 millions de personnes dans le monde et a totalisé impact économique de 26,6 millions de dollars. Le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud, la Nouvelle-Galles du Sud, sera le partenaire hôte officiel du Grand Prix de voile d’Australie, lors de cette deuxième saison. SailGP et le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud positionneront Sydney comme une destination pour les voyages d’affaires et de loisirs afin de stimuler la croissance et les dépenses des visiteurs. Le ministre de l’Emploi, de l’Investissement, du Tourisme et de l’ouest de Sydney, Stuart Ayres, a déclaré : « Cet événement attirera un grand nombre de participants et de spectateurs à Sydney, donnant un coup de pouce économique à notre ville et aidant à rajeunir l’industrie des événements majeurs de NSW. de COVID-19 & rdquor ;. « De plus, l’événement renforce la réputation de notre ville en tant que première destination sportive d’Australie, mettant une fois de plus Sydney sur la scène internationale pour les visiteurs et les fans de ce sport. En 2019, la saison inaugurale de SailGP a attiré une audience télévisée de 257 millions de personnes sur cinq événements, plus 133 000 téléspectateurs & rdquor; Ayres assure.

À propos de SailGP

SailGP est en compétition pour un avenir meilleur. La ligue la plus importante du sport, propulsée par la nature (powered by nature), affronte des équipes nationales qui s’affrontent dans des courses courtes et intenses dans des lieux emblématiques du monde entier. Le gagnant de la grande finale reçoit un prix d’un million de dollars. Cette compétition à haute vitesse et à la pointe de la technologie rassemble les meilleurs athlètes de voile sur des catamarans F50, de conception identique et capables d’atteindre des vitesses supérieures à 50 nœuds (100 km/h). Visitez SailGP.com pour plus d’informations.

À propos de l’équipe espagnole SailGP

L’équipe espagnole SailGP est la plus jeune du championnat composée majoritairement d’olympiens. L’équipage, formé par Xabi Fernández, est composé de Jordi Xammar, qui a promu le projet, Phil Robertson, Florian Trittel, Diego Botin, « Ñeti & rdquor; Antonio Cuervas-Mons, Lucas Trittel, Andrea Emone et Tara Pacheco. María del Mar de Ros est la PDG de l’équipe espagnole et la seule femme à diriger une équipe des huit nations participant à SailGP. L’événement espagnol SailGP aura lieu à Cadix – Andalousie, les 9 et 10 octobre dans la baie de Cadix, coïncidant avec le pont Hispanidad et le V centenaire du premier tour du monde. Avec le parrainage du Département du tourisme du gouvernement régional andalou, à travers les fonds du FEDER, du Conseil provincial et de la Mairie de Cadix, l’événement représente une opportunité de développer le domaine sportif et de promouvoir le tourisme national et international en Andalousie.