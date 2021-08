SailGP Inspire formera 10 000 jeunes aux valeurs d’égalité, de diversité et de durabilité

10/08/2021 à 15h20 CEST

Sport.es

Voile GP, la compétition des catamarans F50 qui atteignent les 100km/h, est la première entité sportive positive pour le climat qui veut contribuer à un avenir plus responsable et inclusif. Sous le nom de #RaceForTheFuture, cette volonté s’incarne, entre autres, dans le programme SailGP Inspire, dans le but d’aider à former la nouvelle génération de défenseurs du climat. Le Grand Prix d’Espagne | Andalousie – Cadix, qui aura lieu les 9 et 10 octobre 2021, lancera un programme complet de découverte, de sensibilisation et d’éducation pour les jeunes. Le programme SailGP Inspire, destiné aux jeunes de 9 à 23 ans, s’engage pour la voile et la force de la nature, comme leviers pour accélérer le changement vers un avenir plus propre et plus responsable où la diversité est une réalité. C’est un engagement sociétal qui va au-delà de la voile pour un avenir meilleur avec un meilleur sport : Meilleur sport, meilleur avenir & rdquor;. L’objectif est de sensibiliser 10 000 jeunes, au cours des quatre prochaines années, aux défis de l’avenir en construisant un sport plus inclusif à partir de la base.

SailGP Inspire : un programme avec trois piliers

SailGP Inspire, qui prône l’inclusivité et la parité entre les hommes et les femmes, repose sur trois piliers :

Apprendre grâce à SailGP Inspire Learning: C’est un programme scolaire pour les jeunes entre 9 et 15 ans où l’attractivité de la navigation est utilisée pour éduquer à des valeurs telles que la durabilité à travers des modules basés sur STEM.

La compétition et ses valeurs avec SailGP Inspire Racing: un programme international qui sélectionne un groupe de jeunes de moins de 21 ans pour se former à la voile et au foil, ce qui leur donne également la possibilité de participer aux régates organisées dans chacune des étapes de SailGP.

Le but de laisser un héritage positif avec SailGP Inspire Careers: qui propose aux jeunes de 18 à 23 ans une voie vers des carrières professionnelles dans les industries du sport et de l’ingénierie.

SailGP Inspire à Cadix

Pendant la semaine du Grand Prix d’Espagne | Andalousie – Cadix aussi différentes actions d’éducation et de sensibilisation seront menées autour du programme SailGP Inspire, culminant avec les régates spectaculaires de la samedi 9 et dimanche 10 octobre.

SailGP Inspire l’apprentissage

Il se compose d’un programme scolaire avant chaque événement SailGP, où l’attractivité de la voile est utilisée pour éduquer sur des valeurs telles que la durabilité. Il est célébré sur les différents sites du Grand Prix SailGP à travers visites de la zone technique, rencontres avec les athlètes et expériences pratiques dans l’eau, ce qui en fait un programme passionnant et surtout mémorable pour les étudiants.

Dans la ville de Cadix, Inspire Learning renforce le programme municipal “School Candle” auquel participent des élèves de toutes les écoles publiques et privées de la ville, et qui est développé dans le Centre Nautique Municipal “Elcano”.

SailGP Inspire Racing

Ce programme mondial identifie la prochaine génération de champions et vise à rendre la voile et le foil plus accessibles. Avec Inspire Racing, les jeunes marins ont la possibilité d’organiser une clinique pré-événement avec des entraîneurs de foils professionnels et participer à des régates sur le parcours officiel du Grand Prix d’Espagne | Andalousie – Cadix pendant les événements SailGP.

Les candidatures pour participer au programme Inspire Racing de SailGP et la date limite sont maintenant ouvertes restera ouvert jusqu’au 10 septembre. Le programme SailGP Inspire Racing a la collaboration du Classe WASZP et sélectionnera seize jeunes marins, huit filles et huit garçons, pour leurs capacités à naviguer, leur désir d’acquérir de nouvelles compétences, leur attitude positive envers le sport, leur ambition et leur potentiel pour devenir un futur athlète Sail GP.

SailGP Inspire Carrières

Il offre l’opportunité à un groupe de jeunes entre 18 et 23 ans, de vivre une expérience professionnelle unique et passionnante au sein de SailGP. Les personnes sélectionnées s’immergeront dans des domaines aussi variés que l’hydraulique, l’ingénierie ou la communication, en rejoignant l’une des équipes qui se rendront à Cadix pendant les jours de l’événement.

Le programme Inspirer les carrières permettra aux personnes sélectionnées de travailler avec certains des professionnels les plus expérimentés du secteur et acquérir des expériences précieuses. Avec la volonté de construire un avenir avec un talent plus inclusif, la participation entre hommes et femmes est équilibrée, ainsi que la diversité raciale.

Adoptez un club

Comme nouveauté cette saison, le programme « Adoptez un club & rdquor; » sera lancé, par lequel jeunes de huit écoles de voile autour de la ville de Cadix, ils pourront devenir les animateurs d’une des équipes SailGP lors de la régate. Les élèves des différentes écoles de voile auront l’opportunité de rencontrer les équipages de toutes les équipes et pourront assister aux régates depuis un lieu privilégié.

En outre, une fille et un garçon de chacun des huit clubs qui font partie de ce programme, pourront participer à la régate Inspire Race, où les seize marins s’affronteront sur des bateaux de la classe RS Feva.

Le Grand Prix d’Espagne | Andalousie – Cadix, organisée pour la première fois dans notre pays, sera parrainée par le Conseil du tourisme de la Junta de Andalucía, par le biais de fonds FEDER, de la Diputación et de la Mairie de Cadix et avec la collaboration de l’Autorité portuaire de la baie de Cadix et de la marine espagnole. L’événement est l’occasion de développer le domaine sportif et de promouvoir le tourisme national et international en Andalousie.