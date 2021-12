SailGP reviendra à Cadix les 24 et 25 septembre 2022

12/07/2021 à 18:21 CET

Sport.es

Après le grand succès de l’organisation et de la participation du Grand Prix de Voile d’Espagne | Andalousie – Cadix, qui s’est tenu à Cadix en octobre, SailGP annonce que les catamarans volants les plus rapides au monde Ils reviendront dans la baie de Cadix les 24 et 25 septembre 2022. La Silver Cup sera le sixième événement de la troisième saison de la ligue, juste avant que les voitures de la mer ne se rendent à Dubaï pour concourir, pour la première fois, en Asie.

Cadix accueillera, pour la deuxième année consécutive, les meilleurs athlètes du monde, qui espèrent obtenir le même accueil qu’en octobre dernier lors de la première édition espagnole, lorsque plus de 1 200 bateaux ont rempli les eaux de la baie de Cadix pour assister à la compétition et 35 000 personnes un jour, ils ont rempli le Paseo de Santa Bárbara.

Plus de 175 territoires pourront suivre la saison 3 grâce à de multiples accords de diffusion.

Le Grand Prix de Voile d’Espagne | Andalousie – Cadix l’aura à nouveau soutien du Département du Tourisme de la Junta de Andalucía par le biais des fonds FEDER, ainsi que Conseil provincial de Cadix, Conseil municipal de Cadix, Armée espagnole et la Autorité portuaire de Cadix. « Le Grand Prix de Voile d’Espagne | Andalousie – Cadix a été l’un des meilleurs événements SailGP, pour l’enclave, le grand nombre de fans et son accueil fantastique & rdquor;, se souvient Florian Trittel, régleur d’aile de l’équipe espagnole SailGP. « Sans aucun doute, pour nous, c’est une incitation à revenir courir à domicile et nous sommes sûrs que, une fois de plus, Cadix se tournera à nouveau vers SailGP. C’est aussi une magnifique opportunité de démontrer au monde le caractère hospitalier espagnol, défendu par les Andalous, et de positionner notre pays à l’international & rdquor;, ajoute-t-il.

Le vice-président de la Junta de Andalucía, Juan Marín, déclare que « L’Andalousie est devenue une référence mondiale dans la célébration des grands événements sportifs et la célébration du Grand Prix d’Espagne SailGP à Cadix y a contribué de manière significative. « Il rappelle également le ferme soutien du Conseil à la fois à l’événement, dont il est le sponsor principal, et à l’équipe. Marín apprécie tous les messages de reconnaissance qu’ils reçu à la fin du test 2021.

La Présidente du Conseil provincial de Cadix, Irene García, considère que la célébration de la deuxième édition du Grand Prix de Voile d’Espagne | Andalousie – Cadix « consolide notre engagement ferme dans les grands événements sportifs internationaux. La province de Cadix attend avec impatience SailGP, un spectacle qui, nous en sommes sûrs, deviendra dans très peu de temps une autre grande référence de notre terre & rdquor ;. « Le transfert de dates représente également une nouvelle incitation, puisque septembre est un mois avec d’excellentes conditions météorologiques et un grand nombre de visiteurs. Nous sommes convaincus que le succès de la première édition sera dépassé en 2022 & rdquor;, ajoute-t-il.

Pour sa part, l’unMaire de Cadix, José María González, il a été montré « très enthousiasmé par le retour de SailGP dans la ville, une étape importante& rdquor; et il a ajouté : « nous sommes heureux car nous accueillerons à nouveau un événement spectaculaire qui nous rappelle la relation spéciale et indispensable de Cadix avec sa mer, et en même temps garantit un impact et une promotion très précieux de la ville afin que plus les gens apprennent à connaître les paysages impressionnants et les ressources naturelles et historiques de Cadix & rdquor;. González considère que le Grand Prix de Voile d’Espagne | Andalousie – Cadix « placera à nouveau Cadix comme une référence dans le monde des sports nautiques et contribuera à populariser davantage les sports nautiques parmi la population de Cadix, en liant cet engagement à la nécessité d’aller vers un modèle durable basé sur le respect de la planète et avec des ressources environnementales & rdquor ;.

Nouveaux événements à Chicago, Copenhague, Dubaï et Nouvelle-Zélande

La SailGP Saison 3, Quoi débutera en mai 2022 aux Bermudes, suppose l’expansion de la ligue, ce qui augmente le nombre de pays participants et de lieux qui accueilleront un Grand Prix. Plus précisément, la flotte sera composée de dix équipes, avec l’iincorporation du Canada et de la Suisse, qui sera ajouté à Australie, Espagne, États-Unis, Danemark, France, Grande-Bretagne, Japon et Nouvelle Zélande. Sept Grands Prix de voile de la troisième saison de SailGP auront lieu tout au long de 2022, se terminant au premier trimestre de 2023. La ligue mettra en vedette nouveaux événements à Chicago, Copenhague, Dubaï et Nouvelle-Zélande, et se répétera dans des lieux emblématiques tels que Cadix, Saint-Tropez, Bermudes et Plymouth.

Concrètement, le championnat débutera en mai avec le Bermuda Sail Grand Prix présenté par Hamilton Princess. De là, la flotte de dix pays se dirigera vers Chicago, qui a signé pour deux ans jusqu’à la saison 4. Ensuite, ils continueront vers l’Europe en été, retournant à Plymouth (Royaume-Uni) fin juillet, pour continuer avec Copenhague ( Danemark). ), Saint-Tropez (France) et Cadix en septembre. Par la suite, et pour la première fois, les F50 navigueront dans les eaux du Moyen-Orient, et ils le feront à Dubaï lors d’un événement présenté par P&O Marinas. La saison se poursuivra en 2023 et comprendra un événement en Nouvelle-Zélande dans le cadre de l’accord de quatre saisons de SailGP avec New Zealand Major Events, qui comprend les villes de Christchurch et Auckland.

Les Le PDG de SailGP, Sir Russell Coutts, mentionné: « Lorsque Larry Ellison et moi avons proposé le concept de SailGP, nous avons imaginé une ligue avec les meilleurs athlètes du monde, concourant sur des bateaux identiques, high-tech et extrêmement rapides. Que les régates puissent être vues de la côte et avec des saisons continues pour que nos fans deviennent accros à ce sport dans le monde entier. Nous nous sommes fixé un objectif de cinq ans, et nous l’avons atteint en trois saisons; comprenant deux nouvelles équipes franchisées, un calendrier élargi, un large éventail de partenaires commerciaux et télévisuels, en plus de poursuivre cet objectif dans notre organisation de vouloir avoir un impact positif sur l’environnement, ainsi que d’offrir à nos fans l’expérience immersive via nos offres de diffusion et de jeux vidéo. Je ne pourrais pas être plus heureux de ce qui a déjà été accompli. »