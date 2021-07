SailGP, une entité sportive crée une compétition pour avoir un impact positif sur l’environnement

14/07/2021

Le à 15:49 CEST

Sport.es

Voile GP, le concours des catamarans rapides F50 et de conception identique, lance “Impact League & rdquor;, une initiative pionnière dans le monde visant à intégrer la durabilité dans le tissu de ce sport et à accélérer la transition vers énergies propres. SailGP, qui est la première entité de sport et de divertissement positive pour le climat, entend contribuer à l’atténuation du changement climatique lors des neuf Grands Prix qu’elle célébrera en Europe, en Amérique et en Océanie.

Pour cette deuxième saison, SailGP a créé un deuxième concours visant à reconnaître les actions positives que les huit équipes internationales, dont l’Espagne, réalisent pour réduire leur impact environnemental et leur empreinte carbone.

Chaque équipe concourra et sera tenue responsable, sur la base de dix critères de durabilité clés, allant de nouvelles technologies axées sur des solutions énergétiques propres et l’élimination des plastiques à usage unique, jusqu’à la diversité et l’inclusion dans la navigation. Bref, rivaliser avec un but, en plus du sport.

Toutes ces actions seront audité en externe et un classement général sera créé après chaque événement. A l’issue de la saison – qui culmine à San Francisco en mars 2022 – il y aura deux podiums, celui de l’équipe gagnante du “Impact League & rdquor; et celle des champions au niveau sportif. L’équipe gagnante de cette ligue d’impact obtiendra un financement pour son partenaire durable de « Course pour l’avenir & rdquor;, qui les accompagne et les conseille dans ce domaine. Dans le cas de l’équipe espagnole, il s’agit du mouvement Vague de changement du Groupe Iberostar.

Phil Robertson, skipper de l’équipe espagnole SailGP et double champion du monde M32, revient sur l’importance de l’action sportive sur l’environnement. « En tant que société, nous pouvons pratiquer le sport et en profiter grâce à l’environnement. Il est de notre responsabilité de prendre soin de l’environnement et de prendre des décisions positives qui nous permettent d’arrêter le changement climatique et de continuer à profiter de ce sport et de tout le monde, des fans aux ligues professionnelles. Je pense que l’engagement de SailGP en matière de durabilité doit s’appliquer à tous les sports, c’est un soutien fondamental & rdquor ;.

“Impact League & rdquor; Il a été lancé lors des premiers Grands Prix SailGP de cette saison, aux Bermudes et en Italie, et est officiellement annoncé aujourd’hui à Plymouth quelques jours seulement après le début du Grand Prix du Royaume-Uni. Actuellement, l’équipe néo-zélandaise est en tête de ce classement, même s’il faut noter que toutes les équipes ont fait de grands progrès dans tous les domaines depuis le début de cette saison.

Environ 2,5 millions d’Espagnols vivront sous le niveau de la mer en 2050

En Espagne, 5% de la population, 2 370 000 personnes, vivra sous le niveau de la mer si nous poursuivons la trajectoire actuelle des émissions de carbone, atteignant 4 degrés de chauffage au-dessus des niveaux préindustriels. Si nous prenons des mesures et limitons le réchauffement climatique à 1,5 degré, conformément au Pacte de Paris sur le climat, ce problème touchera 2% de la population (1 526 000 personnes).

D’ici 2050, plus de 570 villes côtières, y compris des sites qui accueilleront le Grand Prix SailGP, tels que Cadix, Plymouth, Saint-Tropez ou alors Sydney, fera face à une élévation du niveau de la mer d’au moins 0,5 mètre, mettant plus de 800 millions de personnes en danger en raison de l’élévation du niveau de la mer, des conditions météorologiques extrêmes et des ondes de tempête. Ce fait aura un impact sur plusieurs secteurs, dont le sport, et pourrait affecter les lieux et les modes de compétition, limitant ainsi la pratique sportive dans divers lieux.

Pour atténuer cette menace, le monde du sport doit se rassembler et créer une « norme durable & rdquor; où l’action sur l’impact environnemental fait partie du statu quo. Pour SailGP, la création de « Impact League & rdquor; c’est la manière d’assumer la responsabilité d’un secteur vis-à-vis de l’environnement.

Sir Russell Coutts, PDG de SailGP, déclare : « L’Impact League montre notre engagement à rivaliser pour un avenir meilleur. Cela activera l’esprit de compétition de nos athlètes et ils seront récompensés pour leur succès hors de l’eau pour avoir réalisé des actions ayant un impact. Nous croyons au pouvoir du sport de faire le bien et à sa responsabilité de servir d’exemple pour inspirer les autres à faire de petits changements pour une meilleure planète. Notre engagement en faveur du développement durable est bien plus profond que des mots ou des promesses, il est basé sur des actions mesurables à long terme. »