Sainsbury’s déchaîne le chaos de Noël dans une nouvelle publicité festive avec Stephen Fry

https://www.youtube.com/watch?v=C7_I8fNhhOo

Sainsbury’s a déclenché le chaos de Noël avec sa nouvelle publicité festive, rattrapant le temps perdu avec A Christmas to Savour.

Le nouveau clip a été créé lors d’une pause dans Angela Black d’ITV dimanche soir.

Il jette un coup d’œil à un dîner de Noël bruyant, avec une famille élargie se réunissant et se mettant dans l’esprit des choses.

L’annonce commence par l’allumage des lumières en épelant les mots « Bienvenue à Noël », avant que tout ne gèle.

La caméra fait ensuite le tour de la pièce au ralenti, nous voyons des gens chanter, glisser des friandises sous la table, faire éclater du champagne et se préparer à célébrer ensemble après une longue séparation.

Le clip est enregistré par Etta James ‘At Last, avec Stephen Fry transmettant le message: ‘Cela fait longtemps, alors faisons-en un Noël à savourer.’

Cela a été long à venir (Photo: Sainsbury’s)

Radha Davies, directrice de la communication et de la création de marque chez Sainsbury’s, a déclaré: «Avec tant d’entre nous incapables de passer Noël avec nos proches l’année dernière, nous, avec la nation, sommes vraiment ravis de célébrer pleinement Noël une fois de plus.

« L’un des véritables moments forts de la saison des fêtes est le dîner de Noël très attendu. Si la nourriture est importante, il s’agit aussi de ce que représente ce repas, de passer du temps de qualité avec ses proches, de se retrouver, de savourer un délicieux repas et surtout de s’amuser ensemble.

Le nouveau clip présente la voix de Stephen Fry (Photo : Sainsbury’s)

Ils ont ajouté: « C’est pourquoi nous avons décidé de nous concentrer sur chaque instant avec la publicité de cette année. Nous espérons vraiment que tout le monde s’amusera vraiment cette année et pourra en faire un souvenir inoubliable.

Plus : Sainsbury



C’est la dernière publicité à être publiée avant le 25 décembre.

Jusqu’à présent, des détaillants tels que John Lewis, Marks and Spencer et Aldi ont tous diffusé leurs publicités de Noël à la vue de tous, Tesco étant l’ancien grand supermarché pour publier son offre festive.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Quand Kevin la Carotte d’Aldi sera-t-il mis en vente pour Noël 2021 ?



PLUS : L’annonce de Noël de Tesco sur le morceau emblématique de Queen montre que rien n’arrêtera le plaisir festif en 2021

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();