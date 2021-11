Sainsbury’s dévoile la publicité de Noël 2021

L’annonce de cette année a été créée par l’agence de publicité mondiale Wieden+Kennedy // L’annonce de Sainsbury’s a été diffusée pour la première fois ce soir sur ITV lors de l’Angela Black Special // L’annonce de cette année a été créée par l’agence de publicité mondiale Wieden+Kennedy // Sainsbury’s plonge les téléspectateurs dans un seul instant en parcourant et en découvrant chaque détail de la scène d’un jour de Noël typique

Sainsbury’s a dévoilé sa très attendue publicité de Noël « Un Noël à savourer ».

L’annonce Big 4 épiciers a été diffusée pour la première fois ce soir sur ITV lors de l’Angela Black Special et en ligne sur YouTube et célèbre le plaisir des amis et de la famille qui se réunissent, après que Noël dernier n’a pas été « tout à fait comme prévu ».

L’annonce s’ouvre avec quelqu’un qui branche les lumières du sapin de Noël, avec les mots « Bienvenue à Noël » apparaissant à l’écran, avant que les lumières des fées ne s’allument et que tout le monde et tout se fige.

Sainsbury’s plonge les téléspectateurs dans un instant unique en parcourant et en découvrant chaque détail de la scène d’un jour de Noël typique.

Un jouet s’arrête en l’air au milieu d’un backflip avant que la caméra ne fasse le tour de la pièce pour montrer différents êtres chers figés dans le temps, tandis que « At Last » d’Etta James joue en arrière-plan.

Les mots « A Christmas to Savour » apparaissent à l’écran, avec la voix off de Stephen Fry proclamant : « Cela a été long à venir, alors faisons-en un Noël à savourer ».

L’annonce de cette année a été créée par l’agence de publicité mondiale Wieden+Kennedy.

« Avec tant d’entre nous incapables de passer Noël avec nos proches l’année dernière, nous, avec la nation, sommes vraiment ravis de célébrer pleinement Noël une fois de plus », a déclaré Radha Davies, directrice des communications de la marque et créative de Sainsbury.

« L’un des moments forts des fêtes de fin d’année est le dîner de Noël tant attendu. Si la nourriture est importante, il s’agit aussi de ce que représente ce repas, de passer du temps de qualité avec ses proches, de se retrouver, de savourer un délicieux repas et surtout de s’amuser ensemble.

« C’est pourquoi nous avons décidé de nous concentrer sur le fait de savourer chaque instant avec la publicité de cette année. Nous espérons vraiment que tout le monde s’amusera vraiment cette année et pourra en faire une année inoubliable. »

