Sainsbury’s met fin à sa publicité avec GB News

Sainsbury’s met fin à la publicité avec GB News à la suite de la dispute avec Nigel Farage

Sainsbury’s ne fera plus de publicité sur GB News ou dans l’émission de Nigel Farage à la suite d’une campagne menée par le groupe d’activistes Led by Donkeys.

Le groupe a mené une série de campagnes et publié une vidéo virale sur les réseaux sociaux qui a rassemblé plus de 2,5 millions de vues dans le but de faire pression sur la chaîne de supermarchés.

Les militants ont placé des panneaux d’affichage devant le siège de Sainsbury pour lui demander de justifier « pourquoi il paie le salaire de Nigel Farage en faisant de la publicité sur son émission de télévision ».

Les militants ont également conduit une voiture devant le siège de Sainsbury’s avec un panneau d’affichage attaché qui disait: “Sainsbury’s ignore des milliers de clients qui ne sont pas satisfaits de leur publicité dans l’émission télévisée de Nigel Farage.”

La controverse a entouré l’émission de Farage après qu’il a fait des commentaires sur la Royal National Lifeboat Institution (RNLI) et son travail de sauvetage des migrants.

Il a comparé le RNLI à un « service de taxi pour les gangs de trafiquants illégaux ».

Ses commentaires ont suscité des critiques de la part du public et des politiciens, dont Nicola Sturgeon, ce qui a provoqué une augmentation des dons pour l’association caritative de sauvetage.

Après quelques panneaux d’affichage, une avance à leur siège, plus de 2,5 millions de vues de films et une pression croissante, Sainsbury’s a fait ce qu’il fallait. (Ce tweet est un discours d’entreprise prudent pour « nous avons arrêté maintenant »). pic.twitter.com/RRmOPNlOeP – Dirigé par des ânes (@ByDonkeys) 6 août 2021

Sainsbury’s a confirmé vendredi aux clients que la campagne publicitaire était terminée.

