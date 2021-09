Sainsbury’s s’associe à Itsu, Leon & Wasabi pour lancer son nouveau concept de stand de déjeuner

in

Le détaillant a déclaré que le concept d’allée est le premier du genre dans un supermarché britannique. // Sainsbury’s lance ses nouveaux stands dédiés au déjeuner dans tous les magasins // La chaîne de supermarchés proposera également des plats des chaînes de magasins Itsu, Leon & Wasabi

Sainsbury’s a lancé un nouveau stand dédié au déjeuner dans plus de 300 de ses magasins au Royaume-Uni, car il cherche à faciliter les achats pour le déjeuner pour les clients qui concilie travail à domicile et travail au bureau.

La chaîne de supermarchés a déclaré que le concept d’allée est le premier du genre et offrira une sélection de 24 repas pour le déjeuner qui vous feront gagner du temps à partir de 2,00 £.

Les favoris de la marque seront disponibles dans un nouvel emballage et la gamme comprend des plats chauds tels que le curry rouge thaïlandais et le bol burrito mexicain qui peuvent être cuisinés à la maison ou au bureau en trois minutes seulement.

LIRE LA SUITE: Sainsbury’s facturera 30 pence pour l’air dans les stations-service du pays

D’autres produits incluent des pains plats avec une gamme de garnitures et de combinaisons de salades telles que le couscous aux légumes rôtis et les koftas d’agneau, ou le beignet de maïs et la salade de haricots.

Sainsbury’s proposera également des plats des chaînes de magasins Itsu, LEON et Wasabi.

La planificatrice de la catégorie Food for Later de Sainsbury, Frances Hughes, a déclaré : « Alors qu’un style de travail hybride devient plus normal, nous avons travaillé dur pour analyser les besoins des clients en ce qui concerne leurs repas du midi.

« Il est important pour nous de fournir à nos clients des options de déjeuner pratiques et saines, qu’ils soient au bureau ou à la maison, et aux côtés de nos partenaires Wasabi, Itsu et Leon, nous avons développé de délicieux choix qui leur permettent de le faire. »

“Qu’il s’agisse de faire le plein dans la boutique hebdomadaire ou de se rendre dans un local de Sainsbury’s pendant une pause déjeuner, l’introduction du présentoir à lunch dans l’allée permet à quiconque de se procurer un repas abordable et équilibré, quel que soit votre rituel quotidien. est.”

La gamme comprend les nouveaux produits suivants qui sont tous disponibles jusqu’au 17 novembre.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter quotidienne gratuite de Retail Gazette