Groupe de hard rock SAINTE ASONIE, mettant en vedette l’ancien PROLONGATION DE TROIS JOURS leader Adam Gontier et TACHES guitariste/membre fondateur Mike Mushok, a publié sa version de couverture de Le weekend‘s « Lumières aveuglantes ». L’enregistrement est décrit dans un communiqué de presse comme « comme un mélange des sons des deux artistes et il trouve SAINTE ASONIE essayer sans crainte de nouvelles choses, tout en mettant leur empreinte distincte sur la piste, en la faisant sienne. »

Concernant comment SAINTE ASONIE est arrivé à la décision de couvrir un artiste R&B/pop, Gontier a déclaré: « C’est toujours intéressant de décider d’une chanson à reprendre. Dans ce cas, je voulais juste faire quelque chose auquel les gens ne s’attendraient pas nécessairement. Je veux dire, quelle que soit la façon dont vous le regardez, « Lumières aveuglantes » est une grande chanson. C’était amusant de lui donner notre saveur et d’y ajouter notre style. Aussi, nous et Le weekend sont canadiens, en particulier de la région de Toronto, ce qui l’a rendu encore plus doux. Nous sommes tous ravis de la façon dont cela s’est passé. Ça frappe fort. »

SAINTE ASONIE, qui a sorti son deuxième album, « Conception imparfaite », au Dossiers Spinefarm en 2019, continue de travailler sur de nouvelles musiques, qui devraient arriver en 2022.

SAINTE ASONIE a pris vie il y a sept ans lorsque Gontier et Mushok ont décidé de transformer leur ambition commune de faire de la musique « brute, réelle et directement issue de nos cœurs » en un nouveau groupe et une sortie en studio à part entière.

Le résultat a été leur premier album éponyme acclamé, sorti en 2015, qui s’est classé dans le Top 10 au Canada et est entré dans le Panneau d’affichage Le palmarès des albums de rock américain est au n°2. L’album a été porté par le Top 10 des titres radio « Meilleur endroit » et « Laisse-moi vivre ma vie », ainsi que la vidéo de haut niveau sur la piste en vedette « Conte de fée ».

Compte tenu du pedigree et du profil des musiciens impliqués – ils sont collectivement responsables de 28 hits du Top 10 des radios rock américaines, dont 17 n ° 1 – la demande était immédiatement là pour SAINTE ASONIE prendre la route. Après une apparition inaugurale sur la scène principale à Rock sur la plage en 2015, le groupe part en tournée dans les amphithéâtres américains avec BRISER BENJAMIN et PERTURBÉ.

En Europe, ils ont participé à une course d’arène avec MOTLEY CRUE, visitant le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie, la Suède et la Finlande, ainsi que plusieurs dates en Russie et en Europe de l’Est. En conséquence, Gontier est de retour dans la région pour de nombreux concerts acoustiques en solo.



