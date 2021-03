Saint-Denis et Torres remportent des victoires fondamentales; Mokaev est prêt pour le grand moment

FORT OF ARAD._ BRAVE CF 49: Super Fights promettait, comme son nom l’indique, une nuit pleine de combats passionnants. Et il a livré encore plus. De l’émergence d’un nouveau prétendant au titre à la définition tant attendue du tournoi Flyweight, en passant par la maturation d’un jeune phénomène en une superstar, la nuit de combat à Fort Arad dans le Royaume de Bahreïn avait tout pour plaire.

Lors du main event de la soirée, Benoit St. Denis a présenté l’ancien champion du monde Luan «Miau» Santiago au second tour pour confirmer sa position de prochain challenger au titre de ceinture super léger, face au champion incontesté Eldar Eldarov.

Luan Santiago est arrivé chaud avec un genou volant juste au-dessus de la cloche. Mais même si le Brésilien a décroché de bons coups pendant le combat, c’est Saint-Denis qui a pris le combat à ses propres conditions.

Benoit a obtenu le retrait et sur le terrain, il a très bien réussi à passer à une monture complète, créant suffisamment d’espace pour qu’il puisse pousser vers la fin.

Il semblait l’avoir serré avec deux colliers nus au premier tour, mais Luan a bravement résisté.

Au deuxième tour, Saint-Denis s’est étouffé au bras et a forcé Luan à taper, remportant sa septième victoire professionnelle, restant invaincu et obtenant le tir au titre.

Après le combat, le « God of War » s’est dit excité et impatient de participer au plus grand combat de sa carrière professionnelle.

«J’ai toujours voulu combattre les Eldar et j’espère que nous pourrons le faire dès que possible. C’est un grand champion mais c’est mon objectif, ma vie, je serai le prochain champion du monde », a-t-il déclaré.

Dans le co-main event de la soirée, Blaine O’Driscoll a montré une forme impressionnante et a mis Jose «Shorty» Torres en danger à quelques reprises, mais l’ancien double champion du monde IMMAF a validé son favoritisme et a remporté une victoire par décision unanime en avançant vers le prestigieux tournoi du titre mondial des poids mouches BRAVE CF.

Torres a partagé ses réflexions sur le prochain match de tour. « Je suis ravi d’affronter le vainqueur d’Ali Bagautinov contre Dustin Oritz, car ce sont deux gars que je voyais avant même de commencer en MMA, ce sera incroyable de combattre l’un d’entre eux », a-t-il déclaré.

La nuit a également vu un combat potentiel de l’année dans l’affrontement des anciens champions du monde de l’IMMAF Muhammad Mokaev et Abdul Hussein, Mokaev ayant sans doute le combat le plus difficile de sa carrière à ce jour et Hussein en donnant une précieuse leçon sur la résilience. et calme devant un lutteur et un lutteur décoré comme « The Punisher ».

Rendez-vous sur le compte Instagram de la BRAVE Combat Federation pour des vidéos des moments forts d’une soirée de combat historique: instagram.com/bravemmaf.

Voir ci-dessous les résultats du BRAVE CF 49:

Super léger – Benoit St. Denis bat. Luan Santiago par soumission (starter bras-triangle) – Round 2

Poids convenu 61 kg – José Torres déf. Blaine O’Driscoll par décision unanime (29×28, 29×28, 30×27)

Poids moyen – Ikram Aliskerov vaincu. Miro Jurkovic via soumission (kimura) – Ronde 2

Poids mouche – Muhammad Mokaev bat. Abdul Hussein par décision unanime (30 × 27, 29 × 28, 29 × 28)

Poids coq – Gamzat Magomedov bat. Matiss Zaharovs par décision unanime (30-27, 29-28, 29-28)

Poids coq – Francesco Nuzzi bat. Bernardo Sopai par décision partagée (28-29, 29-28, 29-28)

Poids moyen – Chad Hanekom battu. Dominic Schober par TKO (coups de pied et coups de poing) – Ronde 2

Poids contractuel 77 kg – Gadzhimusa Gaziev def. Geraldo Coelho par TKO (hits) – Ronde 3

Super poids welter: Axel Sola déf. Kuitty Begaj via soumission (starter de bras et triangle) – Round 1

Poids coq – Frieh Harahsheh bat. Glenn McVeigh via soumission (guillotine) – Round 1

Poids contractuel 77 kg – Ali Marhoon def. Hamad Mubarak Saad via soumission (étranglement triangulaire) – Round 1