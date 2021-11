Saint-Étienne – PSG | A la recherche d’un soulagement en Ligue 1

27/11/2021

Le à 22:45 CET

Quatre jours après être tombé sur le terrain de Manchester City, avec une performance durement critiquée pour la faible implication défensive de son trident, le PSG revenir à un Ligue 1 qui domine avec une absolue placidité.

L’équipe de la capitale, leader hors pair du championnat, visite le terrain d’un Saint-Etienne en amont. Il est l’avant-dernier classé, mais il vient de remporter les deux premiers matchs de la saison.

Les Verts sont toujours, avec 10 championnats, le club le plus titré du football français. Une marque que ce cours aspire à correspondre à l’ensemble des Mauricio Pochettino.

L’entraîneur argentin a réitéré lors d’une conférence de presse qu’il ne se soucie pas des rumeurs qui pointent vers son possible départ de PSG et a également apprécié que la reprise de Sergio Bouquets, qui est attendu sur le banc et dont les débuts ne sont pas à exclure, peut apporter « l’expérience d’un champion & rdquor ;.

L’équipe parisienne ne pourra pas compter sur les blessés cet après-midi Verratti, Icardi, Draxler, Herrera et Wijnaldum en plus de la sanction Navas. Oui, le trident formé par Messi, Neymar et Mbappé, peut-être accompagné de Dis Maria.

Les files d’attente probables

Saint-Etienne: Vert; Camara, Nade, Kolodziejczak, Trauco ; Youssouf, Gourna-Douath, Boudebouz ; Nordin, Khazri, Aouchiché.

PSG: Donnarumma; Dagba, Marquinhos, Diallo, Bernat ; Gueye, Pereira ; Di Maria, Messi, Neymar ; Mbappé.