Saint-Gobain engage un investissement de Rs 1 100 crore au Rajasthan; prévoit d’ajouter plus de 300 emplois

Le gouvernement de l’État a annoncé diverses politiques pour attirer les investissements.

La société de fabrication française Saint-Gobain a engagé un investissement massif de Rs 1 100 crore dans l’État du Rajasthan dans le cadre d’un plan d’expansion par étapes. L’investissement proposé ajouterait plus de 300 opportunités d’emplois directs dans la région de Bhiwadi et d’Alwar, faisant du Rajasthan le foyer de la demande asiatique de Saint-Gobain en verre flotté. Saint-Gobain a déclaré que son investissement proposé intervient après que la société a déjà investi plus de 1 200 crore de roupies dans l’État depuis 2010, créant plus de 1 100 emplois. Sain-Gobain, une entreprise française impliquée dans la conception, la fabrication et la distribution de matériaux et de solutions pour les marchés de la construction, de la mobilité, de la santé et d’autres applications industrielles.

«Conformément à notre stratégie de croissance accélérée en Inde, Saint-Gobain investira dans une nouvelle usine de verre flotté dans notre complexe mondial de verre, Bhiwadi. Le Rajasthan est l’état idéal pour cet investissement car il dispose d’une disponibilité abondante de matières premières, d’un excellent vivier de talents et surtout d’un gouvernement progressiste et dynamique », a déclaré B Santhanam, président du groupe Saint-Gobain. Il a ajouté que le nouvel investissement de plus de Rs 1000 crore aiderait la société à produire des produits avancés et à valeur ajoutée pour les marchés en croissance de la construction et de l’automobile en Inde.

Le Rajasthan a réussi à attirer des propositions d’investissement d’une valeur de Rs 1,50,000 crore au cours des dernières années dans divers secteurs de poussée tels que l’énergie verte, l’informatique, les startups, l’électronique, la fabrication du verre, le tissu et le textile, les articles de toilette, le terrassement, le médical et la santé, la céramique, Mines et minéraux, entre autres. «Saint Gobain est une industrie renommée dans le monde. Lorsqu’il choisit l’État pour son deuxième investissement majeur, il montre sa confiance dans l’État. Il ne peut y avoir de meilleure promotion du scénario d’investissement de l’État que cela », a déclaré Ashok Gehlot, CM, gouvernement du Rajasthan.

Le gouvernement de l’État a annoncé diverses politiques pour attirer les investissements. Rajasthan Investment Promotion Scheme (RIPS) -2019, Rajasthan Industrial Development Policy-2019, Rajasthan Agro Processing-Agri Business and Agri Export Promotion Policy-2019 font partie des politiques annoncées par le gouvernement. Le Rajasthan est le seul producteur de zinc et de plomb en Inde, le plus grand producteur de marbre, de calcaire et de grès, la plus grande réserve de granit, de potasse et de feldspath, le deuxième plus grand État producteur de minéraux en valeur. L’État a un approvisionnement en gaz naturel dans 18 districts, ce qui profite à la céramique, au verre et à d’autres industries à base de gaz.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.