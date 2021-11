Saint-Gobain India prévoit un investissement de 2 500 crores de roupies dans la maison et le secteur de la construction

La société ouvrira plus de 50 magasins MyHome d’ici la fin de 2021 dans le pays dans les villes de niveau I, II et III.

Saint-Gobain India, qui fait partie du groupe Saint-Gobain dans le monde, a annoncé jeudi qu’il investirait plus de 2 500 crores de roupies en Inde dans le secteur de la maison et de la construction au cours des deux prochaines années. La société, lors du lancement de sa gamme de solutions pour la maison sous la marque MyHome jeudi, a déclaré qu’elle envisageait jusqu’à 1 000 crores de revenus provenant de l’activité de solutions de logement au cours des 3 à 5 prochaines années.

Hemant Khurana, directeur exécutif de Saint-Gobain Inde, a déclaré : « Nous investissons massivement dans la construction de nos points de contact avec les consommateurs et l’ouverture de magasins MyHome. Nous avons déjà ouvert des magasins à Kochi, Mumbai et Chennai. Saint-Gobain investira plus de 2 500 crores de roupies en Inde entre les exercices 22 et 23 dans l’espace de la maison et de la construction.

Saint-Gobain, l’un des principaux producteurs de verre et de matériaux de construction, conçoit, fabrique et distribue des matériaux et des solutions de haute performance, qui sont utilisés dans des applications résidentielles, commerciales et industrielles.

Dans le cadre du lancement de MyHome, Saint-Gobain a dévoilé sa collection de fenêtres UPvC, puis les cabines de douche. Les produits sont fabriqués dans l’usine de fabrication hautement automatisée et numérisée de Saint-Gobain, développée avec un investissement de plus de Rs 100 crore. La gamme MyHome comprend des solutions de bout en bout pour les maisons, des idées de conception à la fabrication sur mesure, en passant par l’installation et le service après-vente.

Le segment résidentiel offre une opportunité significative pour Saint-Gobain en Inde. Avec une taille de marché de plus de 25 milliards de dollars et une croissance à un TCAC de 8 à 10 %, le segment est sur le point de croître encore plus rapidement compte tenu de l’urbanisation massive qui n’a pas encore eu lieu, a-t-il ajouté.

Srihari K, chef d’entreprise, Saint-Gobain Inde, a déclaré : « Notre objectif est d’offrir du bien-être aux consommateurs finaux et ce lancement est une étape importante dans notre parcours. Nous avons développé plusieurs solutions innovantes et une nouvelle mise sur le marché. Les clients peuvent avoir une expérience directe des fenêtres et d’autres solutions MyHome comme les cabines de douche, les volets pour armoires et armoires de cuisine et les miroirs LeD dans les magasins de la marque MyHome.

