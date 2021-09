Saint-Jean printemps 2022 – WWD

in

La créatrice Zoe Turner a apporté une dose de romantisme à l’esthétique des tricots St. John’s SoCal pour le printemps, à commencer par un bustier sans bretelles en tweed couleur sable et un pantalon cargo assorti qui devrait faire pâlir le fan club hollywoodien en plein essor de la marque. (Tommy Dorfman vient de porter un tailleur-jupe et un soutien-gorge en tweed bleu St. John pendant la Fashion Week de New York.)

En tant que l’une des signatures de conception historiquement importantes de St. John’s, la veste a été au centre de l’attention de Turner pendant son mandat à la maison. Mais cette saison, elle s’est concentrée sur le cardigan comme point de départ d’une collection qui a augmenté le facteur de facilité et de portabilité au quotidien en ces temps de conflit COVID-19.

Une robe cardigan couleur papaye avec des boutons dorés, un ensemble de cardigan et jupe tube côtelés rayés, un cardigan ample lilas à double boutonnage et un costume bermuda étaient tous confortables et chics, et avaient fière allure avec des sabots en mohair moelleux – mais fonctionneraient avec des baskets, trop.

Les vestes chemise, les vestes cardigan et les jupes jusqu’aux chevilles en patchwork indigo effiloché ou à carreaux de pique-nique rouges et bleus, associées à des sandales de papa en corde, avaient également une accessibilité détendue, ce qui devrait aider à ouvrir la marque OC-conservatrice à plus de clients.

Il y avait quelques trucs pour s’habiller, bien sûr – une robe de thé blanche rappelant les années 1940 avec des manches bouffantes et des boutons dorés en forme de coquelicot de Californie, un smoking drapé jaune pissenlit et une nuisette crème avec une délicate cotte de mailles en or. réservoir. Élégant mais facile.