Saint Laurent X Bang & Olufsen : édition limitée avec “l’âme” d’Anthony Vaccarello

Lorsque vous vous approchez du Beosound Edge, il prend vie, illuminant l’interface grâce à des capteurs de proximité.

Anthony Vaccarello a créé une nouvelle édition limitée de l’enceinte emblématique de Bang & Olufsen, la Beosound Edge. Vaccarello, né en 1982, est un créateur de mode belge et actuellement directeur créatif de Saint Laurent. Avant cela, il a occupé le poste de directeur créatif chez Versus Versace. L’enceinte sans fil compacte et puissante offre un design intemporel et une technologie sonore innovante de B&O pour offrir une expérience d’écoute inspirante.

Œuvre d’art

Le Beosound Edge ressemble à une œuvre d'art contemporain avec un design minimaliste et un cadre extérieur en aluminium parfaitement circulaire. Le haut-parleur domestique détecte le léger mouvement de bascule suffisant pour augmenter le volume lorsque vous vous déplacez vers l'avant et vers le bas lorsque vous vous déplacez vers l'arrière. Lorsque vous vous approchez du Beosound Edge, il prend vie, illuminant l'interface grâce à des capteurs de proximité. La surface en aluminium tactile vous permet de démarrer, d'arrêter et de changer de piste d'un simple toucher.

Trois modes sonores

Cette enceinte offre trois réglages de son directionnels pour différentes expériences d’écoute, y compris le mode omnidirectionnel True360 qui remplira toute la pièce de son. De plus, la conception innovante du port de basses actives permet au Beosound Edge de fournir des basses extraordinairement puissantes. Cette enceinte en édition limitée est personnalisée dans un imprimé marbré avec une finition en aluminium noir mat.

Tous les produits Bang & Olufsen continuent d’être caractérisés par la combinaison unique d’un son magnifique, d’un design intemporel et d’un savoir-faire inégalé. Les produits innovants et de pointe de la société sont vendus dans le monde entier dans les magasins Bang & Olufsen, sur bang-olufsen.com et dans une sélection de magasins.

