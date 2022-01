Saint-Maximin défie le gourou des transferts alors que le transfert de Lucas Digne prend une tournure

L’as de Newcastle Allan Saint-Maximin a demandé à un expert des transferts de « clarifier » si Lucas Digne signera pour le club.

L’ailier de Toon a mis le feu à Twitter après avoir répondu à une réclamation du célèbre expert Fabrizio Romano. Vendredi, Romano a fait le point sur l’avenir de l’arrière latéral d’Everton Digne, qui a été gelé à Goodison Park.

Rafa Benitez a laissé tomber le Français à la suite d’un désaccord signalé à l’entraînement. Et le joueur de 28 ans n’est plus apparu pour le club depuis la défaite 4-1 contre Liverpool début décembre.

Depuis lors, les spéculations ont fait rage selon lesquelles Digne partirait ce mois-ci et Chelsea, Newcastle, West Ham et Aston Villa ont tous été liés.

Et le manager a confirmé que Digne partirait lors de sa conférence de presse vendredi.

Benitez a déclaré: «Je pense qu’il a été très clair. Je veux poser une question à chaque fan. Que ferait ou dirait Peter Reid si un joueur dit qu’il ne veut pas être là ? C’est tout simple.

« J’ai eu quelques conversations avec lui [Digne]. Il m’a dit ce qu’il pensait, alors qu’attendez-vous d’un manager lorsqu’un joueur envisage de partir ? »

Mais une destination potentielle a été exclue par Romano. L’italien a réclamé « Digne ne rejoindra pas Newcastle », alors que Chelsea était encore en train d’établir son prochain mouvement.

Ok Fabrizio juste pour préciser, est-ce que Lucas Digne va rejoindre Newcastle ? https://t.co/15ueJUpWGz — Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) 8 janvier 2022

Saint-Maximin a cependant répondu samedi et a déclaré: « Ok Fabrizio juste pour clarifier, est-ce que Lucas Digne va rejoindre Newcastle? »

Ant et Dec aiment le commentaire de Saint-Maximin

C’est un commentaire qui a soulevé de nombreuses questions et provoqué un emoji riant des présentateurs de télévision Ant et Dec.

Mais un certain nombre de commentaires de fans demandaient si l’ailier de United avait plus d’informations et savait le contraire.

Il ne fait aucun doute que Digne serait une excellente signature, pleine d’expérience, dans la bataille de Newcastle contre la baisse. Mais avec un contrat jusqu’en 2025, il ne sera pas une option bon marché et coûtera jusqu’à 30 millions de livres sterling.

On pense naturellement que Digne est en faveur d’un transfert vers les honneurs. Mais les commentaires de Saint-Maximin pourraient bien voir Romano se révéler inexacts.

