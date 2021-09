Saint-Maximin joue le rôle de Newcastle et Leeds lors d’un tirage divertissant

in

Allan Saint-Maximin a inscrit son deuxième but de la saison alors que Newcastle a frustré Leeds avec un match nul 1-1 à St James’ Park.

L’ailier brésilien Raphinha a ouvert le score pour Leeds à la 13e minute. Il a fouetté un centre du plus profond qui a été habilement simulé par Rodrigo, lui permettant de dépasser Karl Darlow et dans le coin le plus éloigné.

Miguel Almiron a ensuite tiré un tir à côté avant que Joelinton n’ait une grande chance d’égaliser. Saint-Maximin a battu Liam Cooper sur le flanc droit avant d’envoyer un centre. Il est tombé sur Joelinton au deuxième poteau, qui aurait dû marquer mais n’a réussi qu’à frapper le ballon dans les pieds d’Illan Meslier.

Les fans de Newcastle ont finalement eu quelque chose à célébrer à la 44e minute. Joelinton a joué à Saint-Maximin, qui a contourné plusieurs défenseurs et a battu Meslier avec un entraînement bas.

La seconde mi-temps a été moins énergique, même s’il y avait encore quelques occasions notables. Un centre du débutant blanc Daniel James est sorti de la tête de Jamaal Lascelles, forçant Darlow à récupérer le ballon.

Saint-Maximin décoche ensuite une frappe du pied gauche vers le premier poteau de Meslier, qui est repoussé en corner par le Français.

