Saint-Pétersbourg accueille l’Espagne à bras ouverts malgré le covid-19

in

29/06/2021 à 16h31 CEST

.

Avec les bras ouverts, bien qu’avec inquiétude face à la nouvelle vague meurtrière de covid-19. C’est ainsi que l’ancienne capitale des tsars, Saint-Pétersbourg, recevra l’équipe espagnole, qui savourait déjà en 2017 les luxes de la deuxième ville russe.

“Les Russes soutiendront l’Espagne. Tous mes amis aiment la façon dont l’équipe nationale joue et ils ont été émerveillés par le match contre la Croatie », a-t-il déclaré à Efe aujourd’hui. Vladislav Radimov, originaire de Saint-Pétersbourg, ancien joueur de Saragosse et actuel entraîneur de la filiale du Zenit.

La capitale du nord, comme on l’appelle en Russie, détient une bonne nouvelle pour l’équipe espagnole après une vague de chaleur et d’humidité insupportable. Aujourd’hui, il va pleuvoir, mais dans les prochains jours, la température chutera aux 20 degrés attendus Vendredi, jour du match.

L’Espagne séjournera à l’hôtel Astoria, l’un des plus prestigieux de la ville. Il a été inauguré en 1912, cinq ans avant la révolution bolchevique.

L’Espagnol le plus influent de l’histoire de la Russie, l’ingénieur canarien Agustín de Betancourt, qui a servi sous le tsar Alexandre Ier.

Il se peut que le bus avec les footballeurs espagnols traverse un pont construit en leur honneur à la veille de la Coupe du monde 2018 en Russie, car il mène à l’ancien stade Petrovski, où les élèves de Luis Enrique s’entraîneront cet après-midi.

Son emplacement est enviable. Il est situé sur la Plaza de San Isaak, qui abrite également la cathédrale du même nom, l’un des endroits les plus visités par les touristes. Non loin se trouvent la Neva, la jetée d’où partait la croisière Aurora avec un coup de canon sur la Révolution, et le Palais d’Hiver, qui abrite le musée de l’Ermitage.

Selon les historiens, il tire son nom des hôtels construits à New York par la famille Astor, dont l’un des membres est décédé sur le Titanic.

Ses locataires inclus de Lénine, qui haranguait les masses bolcheviques depuis leurs balcons, jusqu’à ce que Madonna, Luciano Pavarotti, Les Pierres qui roulent et bien sûr le président russe, Vladimir Poutine.

LA MENACE DU COVID

Depuis Mi-juin, coïncidant avec le début de l’Eurocup à Saint-Pétersbourg, la ville est assiégée par une troisième vague de covid-19. Le coupable est la souche indienne, bien plus mortelle que la chinoise.

Les médecins consultés par l’Efe labellisés “génocide“la décision des autorités d’aller de l’avant avec le tournoi et autres événements publics lorsque les hôpitaux ne peuvent pas s’approvisionner et que les malades se pressent dans les couloirs.

Selon les autorités, la ville a enregistré 119 décès au cours des dernières 24 heures – deux de moins que Moscou, l’épicentre de la pandémie en Russie – en plus de 1 374 autres positifs. Au total, plus de 16 000 personnes sont décédées à Saint-Pétersbourg depuis mars 2020.

Le conseil municipal local envisage diverses mesures pour arrêter la propagation du virus, mais la presse locale suggère que ce plan n’entrera en vigueur qu’après le match. Dans le sillage de Moscou, de nombreuses régions russes introduisent la vaccination obligatoire dans le secteur des services et certains groupes à risque.

En effet, la Fan Zone où les supporters belges, polonais, suédois et slovaques se sont réunis avant les matchs de la première phase aura ses portes ouvertes pour recevoir espagnols et suisses derrière l’extraordinaire cathédrale du Sang Versé, bien qu’elle ait été réduite la capacité de 3000 personnes et ils ne servent pas de nourriture.

Avant la défaite contre la Suisse, le ministre français de la Santé Olivier Véran a conseillé aux fans français de ne pas se rendre en Russie, car cela signifierait qu’ils manqueraient les demi-finales et la finale à Wembley en raison de son retour de deux semaines en quarantaine de Saint-Pétersbourg.

Sur le plan purement footballistique, le stade Krestovski devrait accueillir le plus de 30 000 téléspectateurs autorisés par les autorités pour des raisons de santé. “C’est vrai que tout le monde s’attendait à un Espagne-France », admet Radimov.

Un autre ancien footballeur de la ligue espagnole, Víctor Onopko, qui a joué pour Oviedo, a souligné à Efe que, dans tous les cas, “le match sera une fête”.

“Le coronavirus est présent, mais Saint-Pétersbourg est une ville de football et très hospitalière. Le stade est grand et très beau. Les gens veulent voir un grand spectacle », a-t-il déclaré.

L’équipe espagnole a fait match nul 3-3 lors du match amical joué au stade Krestovski le 14 novembre 2017 avec deux buts sur penalty de Sergio Ramos et un autre de Jordi Alba.

Puis, à cause de la neige et du froid, un toit rétractable recouvrait le stade. Outre Alba, Busquets, Thiago et De Gea étaient également vêtus de shorts.