Saint-Sylvestre 2022 : programmation des spéciaux TV

Lorsque vous et vos proches appelez la nouvelle année 2022 le soir du Nouvel An, assurez-vous de savoir avec quelle chaîne vous souhaitez célébrer. Êtes-vous un observateur de Ryan Seacrest après qu’il ait remplacé Dick Clark ? Ou préférez-vous l’équipe de « Today Show » à NBC ?

Les différents spectacles offrent une large sélection d’animateurs, des performances des meilleurs artistes de l’année et des camées hilarantes de célébrités de tout le pays. Voici le programme télévisé pour le réveillon du Nouvel An 2021-2022.

« Dick Clark’s Rockin » Eve d’ABC avec Ryan Seacrest

Seacrest sera en charge du bureau en direct de Times Square à New York pour le compte à rebours annuel du ballon qui sonne pour la nouvelle année. L’émission est diffusée à partir de 20 h 00 HE et est diffusée en continu (sauf une pause dans les nouvelles locales) jusqu’à 02 h 00 HE.

Liza Koshy est co-hébergée avec Seacrest à Times Square, tandis que Billy Porter s’enregistrera depuis la Nouvelle-Orléans et Ciara sera l’hôte de Los Angeles. Jessie James Decker revient en tant que correspondante Powerball.

Les artistes incluent Avril Lavigne et Travis Barker, French Montana, Macklemore et Ryan Lewis, OneRepublic, Walker Hayes, et plus encore.

CBS « Réveillon du Nouvel An : la grande fête de Nashville »

CBS se lance dans le divertissement du Nouvel An avec « Nashville’s Big Bash », une émission spéciale animée par la personnalité de la radio Bobby Bones et Rachel Smith de « Entertainment Tonight ». Il est diffusé en direct le 31 décembre de 20 h à 23 h, puis de 23 h 30 à 1 h 30 HE sur CBS.

Les interprètes incluent Jason Aldean, Jimmie Allen, Kelsea Ballerini, Gabby Barrett, Dierks Bentley, Brooks & amp; Dunn, Luke Bryan, Elle King, Miranda Lambert, Darius Rucker, Blake Shelton, Cole Swindell et le Zac Brown Band.

« Toast de fin d’année et barbecue 2022 » de FOX

La célébration en direct de Times Square avec Joel McHale et Ken Jeong a été annulée par FOX en raison de la propagation rapide de la variante omicron de COVID. Au lieu de cela, les deux comédiens présentent une version abrégée de « Toast & amp; Rôti ”à partir de 20 h HE / PT sur FOX.

À l’origine, la programmation d’artistes devait inclure une apparition de Kelly Osbourne ainsi que des performances d’Imagine Dragons, Maroon 5, Billy Idol, Pink et Trace Adkins. Mais maintenant, seuls McHale et Jeong célèbrent l’année écoulée et attendent avec impatience 2022 avec leur style d’humour caractéristique.

« 2021 : C’est un toast ! » De NBC et « Spécial Nouvel An »

Le plaisir commence à 20 h 00 HE avec « 2021 : C’est Toast ! » Présenté par Hoda Kotb et Jenna Bush Hager. Le spécial comprendra des interviews de Michael Bublé, Andrea Canning, Mike Cabellon, Akbar Gbajabiamila, Willie Geist, Brad Goreski, Jonathan Graziano & amp; Nouilles, Savannah Guthrie, Ed Helms, Lester Holt, Matt Iseman, Sheinelle Jones, Carson Kressley, Preacher Lawson, Harry Lennix, Loni Love, Vella Lovell, Howie Mandel, Josh Mankiewicz, Chris Mann, Craig Melvin, Alex Moffat, Keith Morrison, Dennis Murphy, Amber Ruffin, Al Roker, Jana Schmieding, Ainsley Seiger, Chris Sullivan, Mike « The Miz » Mizanin, Mike Tirico, Lisa Vanderpump et Johnny Weir.

Puis, à 22h30, arrive la « Partie du réveillon de Miley Cyrus et Pete Davidson » de NBC avec des performances de Brandi Carlile, Billie Joe Armstrong, Saweetie, Anitta, Jack Harlow, 24kGoldn, Kitty Ca $ h, et d’autres invités surprise.

« Le réveillon du Nouvel An en direct de CNN avec Anderson Cooper et Andy Cohen »

En direct de Times Square, Anderson Cooper et Andy Cohen devraient se produire en 2022. Leur couverture commence à 20 h HE, puis à 00 h 30 HE, Don Lemon, Alisyn Camerota et Dulce Sloan ont terminé leur position.

Les autres correspondants de CNN participants incluent Stephanie Elam, Randi Kaye, Richard Quest, Chloe Melas, Gary Tuchman et sa fille Lindsay, Coy Wire et Donie O’Sullivan. Les artistes et invités célèbres incluent Katy Perry, William Shatner, Patti LaBelle, Earth, Wind & amp; Fire, Duran Duran, Amanda Gorman, Patti Lupone, David Arquette, Leslie Jordan, Cheri Oteri, et plus encore.

Tout le plaisir commence sur diverses chaînes de télévision à partir de 20 h 00, heure de l’Est et du Pacifique, le soir du Nouvel An.

