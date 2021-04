Saint Vincent garde la tête haute sur «  La fonte du soleil  »

St. Vincent donne aux fans un autre avant-goût de son prochain album, Daddy’s Home, avec la sortie de son dernier single «The Melting Of The Sun».

Le nouveau morceau voit Annie Clark changer de vitesse de la scuzz inspirée du glam rock de «Payez votre chemin dans la douleur», Et dépeint plutôt un côté plus réfléchi du thème du« glamour qui est en place depuis trois nuits ».

En fin de compte de nature positive, «The Melting Of The Sun» démontre la ténacité de Clark pour une narration riche et poétique et sert de mantra pour continuer. La chanson rend également un hommage lyrique à une distribution d’inspirations de Saint-Vincent – musicales, personnelles et autres – de «Saint Joni» qui «n’est pas faux» à «Proud Nina» qui «s’est fait assigner en chantant« Mississippi good goddamn ». »

Avant la sortie de l’album le 14 mai, la chanteuse caméléon a partagé deux singles, «Pay Your Way In Pain» et «The Melting Of The Sun», tout en annonçant qu’elle sera l’invitée musicale sur Saturday Night Live le 3 avril, avec Kid Cudi et Daniel Kaluuya comme hôte.

Daddy’s Home marque la septième sortie en studio de St. Vincent et a été inspiré par la sortie de prison de son père. Cette nouvelle ère voit l’auteure-compositrice-interprète créer un monde hyper-stylisé alors qu’elle utilise des histoires de «down and out in New York» comme moyen d’exprimer un désir d’humanité dans une société orientée vers le consommateur.

Dans une interview avec The Guardian, Clark a déclaré: «Je regardais les différents mécanismes du pouvoir s’effondrer, ou du moins se faire jeter des pierres sur eux. Et il semble que les gens doivent conclure un marché faustien entre dignité et survie. Tout le monde veut juste être aimé. Nous voulons avoir un petit abri et un peu de nourriture. Mais nous sommes pris dans un système qui rend cela difficile pour la plupart des gens.

Alors que Saint Vincent n’est pas étranger aux personnages, et son dernier personnage noir des années 70 marque un fort départ à la fois stylistiquement et musicalement.

«Je sentais que j’étais allée aussi loin que je pouvais aller avec l’angularité», a-t-elle déclaré à Mojo. «J’étais intéressé à revenir à la musique que j’écoutais plus que tout autre – les disques de Stevie Wonder du début des années 70, Sly And The Family Stone. J’ai étudié aux pieds de ces maîtres.

Daddy’s Home sort le 14 mai et peut être précommandé ici.