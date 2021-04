Auteur-compositeur-interprète Annie Clark, plus connu sous le nom de Saint Vincent, sortira une couverture de METALLICAde « Triste mais vrai » à partir d’une sortie exclusive du Record Store Day.

Clarkcouvertures de « Triste mais vrai » et CLOUS DE NEUF POUCES‘ « Porcin » (avec Dave Grohl) sera inclus sur un simple vinyle de sept pouces intitulé « Saint-Vincent » – en un clin d’œil à METALLICAl’album éponyme de « Triste mais vrai » apparaissait à l’origine – disponible le 17 juillet via Enregistrements Loma Vista dans une édition limitée à seulement 3200 exemplaires.

Dans une interview de 2019 avec Rolling Stone, Clark a parlé de son amour de METALLICA, en disant: « Je pense que l’une des raisons pour lesquelles METALLICA me parle depuis tant d’années [is that] Je suis une putain de personne en colère aussi, et je viens de me connecter à cette rage.

«J’ai grandi à Dallas, en banlieue. Je ne sais pas si je me suis nécessairement présenté comme un étranger, mais je me suis toujours senti comme un étranger. C’est drôle parce que ce genre de rage, il faut trouver comment ne pas marcher. crier, faire des choses terribles. «

L’admiration semble être mutuelle, comme METALLICA guitariste Kirk Hammett a déclaré à Guitar World plus tôt cette année: « J’adore ses riffs. La façon dont elle écrit, certains de ses motifs musicaux sont tellement différents de tout ce que je jouerais. Je trouve cela tellement intrigant. Et j’aime le fait qu’elle comprend totalement ce que elle fait et elle comprend la théorie derrière cela. Pour moi, cela ajoute toujours une autre dimension de respectabilité – sachant que la personne ne se contente pas de la foutre en l’air et tout d’un coup à faire quelque chose. «

Le mois dernier, Saint Vincent a révélé qu’elle avait initialement entrepris de faire un « lourd » OUTIL-album inspiré avant l’enregistrement « La maison de papa », qui arrivera le 14 mai via Enregistrements Loma Vista.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).