Saints Row 3 Remastered est gratuit sur le guichet automatique Epic Games Store

Saints Row: The Third, les historiens du jeu reconnaîtront un jour comme la première fois qu’une sortie de style GTA était vraiment drôle, est actuellement gratuite sur Epic Game Store.

Sorti à l’origine en 2011, l’année dernière, le festival de meurtres en monde ouvert de type GTA a obtenu une version remasterisée, mettant à niveau les graphismes pour qu’ils correspondent à la façon dont vous vous en souveniez à tort depuis la première fois. Coûtant 40 $, certains ont estimé qu’il s’agissait d’une demande élevée pour un jeu vieux de dix ans – ces personnes seront probablement plus disposées à son prix actuel de rien du tout.

Saints Row : Le troisième était, je dirais de manière controversée, le premier bon jeu de Saints Row. Le premier jeu était un gâchis misogyne désagréable et révoltant de bêtises de garçon de fraternité tout à fait embarrassantes. Le deuxième jeu avait une lourde gueule de bois, mais comprenait également un mini-jeu qui vous permettait de pulvériser des milliers de gallons de merde humaine dans des quartiers clôturés, ce qui était donc nettement mieux. Le troisième, ou bien le troisième, a finalement réalisé le but de la série : ne pas essayer d’être maladroitement les meilleurs amis d’un GTA indifférent, mais plutôt devenir une pure et joyeuse idiotie.

C’était, de la manière la plus particulière, une exploration incroyablement mature d’une incroyable immaturité. Tout à fait puéril, plein de gags bas et de blagues indéniablement offensantes sur les clubs de strip-tease et d’énormes godes violets, c’était aussi un jeu qui permettait à tant de bêtises de faire partie de son noyau qu’à un moment donné, il se transformait en une aventure textuelle.

C’est sexiste. Ne prétendons pas que non. C’est inconfortable par endroits. Mais en même temps, c’était l’une des premières fois dont je me souviens avoir joué à un jeu en tant que personnage féminin, et que le jeu l’a remarqué et fait référence en tant que telle, y compris dans tous les dialogues enregistrés. En fait, j’ai joué en tant que femme latina, et encore une fois, j’aurais du mal à penser à un autre jeu avant 2011 qui l’incluait comme l’un des nombreux choix. Pendant ce temps, le gang des Saints compte autant de femmes que d’hommes, et elles sont intéressantes et représentées. C’était des choses que les autres jeux ne faisaient tout simplement pas. Ce qui rend quelque peu dommage que toutes les autres femmes du jeu soient inévitablement en soutien-gorge et soient appelées « salopes ».

Je vais maintenant exaspérer davantage tous les fans dévoués de Saints Row II – qui laissent inévitablement déjà des commentaires avant d’avoir lu jusqu’ici – en disant que le meilleur jeu de la série était Saints Row IV, car il a fallu la folie absolue de The Third, et au cube, y compris le script le plus drôle de tous les jeux auxquels j’ai jamais joué. C’était un jeu qui a engagé les acteurs originaux pour recréer la scène de combat de They Live. Vous ne pouvez pas surpasser cela.

Je suis quelque peu déçu d’apprendre que les développeurs de Volition considèrent que la série est devenue trop folle, avec l’intention de la relancer pour le redémarrage de la franchise de l’année prochaine. Bouh, dis-je. Des lâches, je les appelle. Il y a toujours un endroit plus stupide où aller, et pourtant presque aucun jeu n’y va jamais.

Mais vous n’étiez pas ici pour les leçons d’histoire de John sur pourquoi vous avez tort à propos de Saints Row, vous êtes ici parce que vous avez lu le mot « libre » dans le titre. Alors rendez-vous sur Epic Games Store, et vous pouvez l’ajouter à votre compte sans dépenser vos sous. Il rejoint le FPS rogue-lite Void Bastards et le jeu de plateforme à la troisième personne nostalgique de Rare Yooka-Laylee en étant libre cette semaine.