Saint’s Row 5 officiellement confirmé, sera un redémarrage

Saint’s Row The ThirdImage: Deep Silver / Volition

Le prochain jeu Saint’s Row sera officiellement révélé la semaine prochaine et sur la base des quelques détails révélés jusqu’à présent, il s’agit d’un tout nouveau jeu, pas d’un remake, et est en fait (peut-être) un redémarrage complet de la populaire franchise à monde ouvert.

Geoff Keighley a d’abord taquiné le nouveau redémarrage de Saint’s Row via un tweet le 20 août, laissant entendre qu’il sera entièrement révélé lors de la Gamescom Opening Night Live. Peu de temps après, le compte Twitter officiel de Saint’s Row a commencé à tweeter sur le nouveau jeu. Sur le site Web de Saint’s Row, le site a une image d’un mur de briques couvert de graffitis et le mot « Rebooting » y est collé à côté d’une fleur de lys blanche, alias ce symbole que vous voyez dans tous les jeux.

L’image du site officiel de Saint’s Row. Capture d’écran : Deep Silver / Volition

Au cours des dernières 24 heures environ, le compte Twitter officiel de Saint’s Row a été occupé à répondre à pratiquement tous les fans qui leur ont répondu, ce qui est bien, je suppose, mais semble aussi fatiguant. Quelques détails ont été partagés via ces réponses. D’une part, ce n’est pas un redémarrage ou une version remasterisée d’un jeu déjà sorti. En fait, les développeurs de Saint’s Row, Volition, n’ont actuellement pas l’intention de faire d’autres remasters.

Un autre petit détail que j’ai repéré est que cela n’a probablement rien à voir avec Agents of Mayhem, basé sur un tweet où le compte officiel dit qu’il faudra plus que la réception de ce jeu pour tuer Saint’s Row. Pour ceux qui ne le savent pas, AoM était un jeu d’action en monde ouvert qui se concentrait sur des agents super puissants dans une ville futuriste et se déroulait dans l’une des chronologies créées à la fin de Gat out of Hell, un jeu dérivé de Saint’s Row où Gat va en enfer pour sauver le boss et se déroule après les événements de Saint’s Row IV, où la Terre a explosé.

Euh, oui, je comprends pourquoi toute cette série a besoin d’un redémarrage. Les choses sont un peu compliquées !

Nous avons entendu parler pour la première fois d’un nouveau jeu Saint’s Row en 2019, lorsqu’il a été confirmé que Volition travaillait sur le prochain titre de la série. Le dernier jeu principal sorti dans la franchise était Saint’s Row IV de 2013.

Pour ceux qui sont enthousiasmés par un nouveau jeu de Saint’s Row, et je fais partie de ces personnes, la révélation aura lieu lors de la soirée d’ouverture de la Gamescom en direct le 25 août à 11 h PT / 14 h HE.