Saints sortis, Ariane Lipski affronte Mandy Bohm à l’UFC Fight Night le 4 septembre

16 novembre 2019 ; Sao Paulo, BRÉSIL ; Ariane Lipski (gants rouges) réagit pour se battre contre Isabela De Pauda (gants bleus) lors de l’UFC Fight Night à Ginsasio do Ibirapuera. Crédit obligatoire : Jason Da Silva-USA TODAY Sports

La carte UFC Fight Night du 4 septembre n’aura pas lieu dans Londres comme prévu et cela apporte certains changements. Taila santos il était absent à cause de problèmes de visa. Après le retrait, Ariane Lipski affrontera Mandy Bohm.

Le changement a été signalé par Guilherme Cruz de MMA Fighting ce lundi matin.

Avertissement

Lipski, tentera de mettre fin à sa mauvaise phase dans l’octogone. L’ancien champion de KSW il est sur une séquence de deux défaites consécutives. Ariane vient d’être assommé par Montagne de La Rosa dans UFC Vegas 28. “Reine de la violence” elle a besoin de gagner ou elle pourrait être désengagée de l’organisation.

Bohm, s’est fait connaître sur le circuit allemand de la MMA, pour son passage en GMC, la plus grande organisation du pays. Plus tard, elle a été appelée à se battre pour la ceinture poids mouche de TKO MMA, où il a surpris et assommé le Canadien Jade Masson Wong dans TKO 48.

Votre étape Bellator MMA C’était éphémère, au début il a fait ses débuts devant Liz carmouche, mais la pandémie de coronavirus n’a pas réussi à terminer le combat. Dans son seul match dans l’organisation, il a battu Griet Eeckhout par décision unanime en Bellator 247.

Nuit de combat UFC du 4 septembre se tiendra au Sommet de l’UFC de Le Vegas, Nevada.

