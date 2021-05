Sainz a hâte d’essayer les deux derniers virages “old-school” au lieu de la chicane en Catalogne · .

Carlos Sainz Jnr se dit impatient d’essayer la configuration originale à grande vitesse des deux derniers virages du circuit de Catalunya.

Une chicane a été ajoutée en 2007 pour ralentir les voitures dans les deux derniers virages. George Russell a récemment déclaré à . qu’il pensait que la F1 produirait de meilleures courses dans les virages si elles étaient supprimées.

Sainz n’est pas convaincu que la suppression de la chicane «changerait massivement» la facilité avec laquelle les conducteurs peuvent se croiser. Mais il a hâte de l’essayer.

“[Even] si cela ne change pas massivement, je préférerais les doubles virages à grande vitesse. Pourquoi? Parce que je sens que c’est la version old-school de la piste, c’est ce que j’ai grandi en regardant et ce que j’ai vraiment apprécié de cette piste, ces deux derniers virages.

«Depuis l’introduction de la chicane, je ne pense pas que le dépassement se soit vraiment amélioré et je ne pense pas que cela ait vraiment aidé le dépassement. Je ferais donc mieux d’opter pour la version la plus amusante pour le pilote et probablement aussi pour les fans.

Il est possible que la restauration de la piste dans sa forme d’avant 2007 puisse aider à dépasser, a déclaré Sainz.

«Je pense que la course a changé depuis lors. Je pense que maintenant nous avons le DRS et peut-être que la puissance du DRS serait un peu plus puissante si vous sortiez de ce virage un peu plus vite. Potentiellement peut-être un peu plus d’effet de remorquage, un peu plus d’effet DRS pourrait faciliter les dépassements. Alors je ne sais pas, mais j’adorerais l’essayer.

Fernando Alonso est également sceptique sur le fait que la suppression de la chicane faciliterait les dépassements.

Caractéristique: le nouveau virage 10 de Catalunya a plus de ruissellement de gravier et une forme «historique»“En tant que pilote, vous préféreriez probablement avoir les deux virages rapides, juste pour maximiser le potentiel de la Formule 1 et l’aérodynamisme”, a-t-il déclaré. «Mais si cela a été changé il y a quelques années, il y avait une raison derrière et je suppose que cette raison est toujours applicable maintenant.

«Je suis heureux de courir avec n’importe quelle configuration, mais je suppose qu’il y a une logique pour laquelle nous courons dans ces derniers virages et dans le petit dernier secteur. Je suis donc heureux de garder ça.

«Je ne pense pas que la course changera beaucoup car vous ne pouvez pas suivre de très près dans les deux derniers virages de toute façon dans aucune des configurations. Je ne pense donc pas que cela aura un impact énorme.

Alonso doute également que les changements qui ont été apportés pour fêter ses 10 ans cette année auront un impact important sur la course. «Je ne pense pas que cela changera beaucoup», a-t-il déclaré.

«Je ne pense pas que cela aura un impact énorme sur le temps au tour, sur les réglages, sur la possibilité de dépassement. Je pense que c’est assez similaire. Cela devrait donc être assez transparent, je pense, de l’extérieur ou du point de vue des spectateurs.

Sainz a déclaré que l’année n’était pas claire si le virage révisé et plus ouvert aiderait ou gênerait les pilotes dans leurs efforts pour rester plus proches de leurs rivaux et les dépasser.

“Dans le dernier virage 10, il était évidemment très difficile de suivre une voiture devant juste parce qu’il n’y avait qu’une seule ligne”, a-t-il déclaré. «Il y a un point fort que peut-être avec une ligne plus large, vous pouvez placer votre voiture un peu différemment de la voiture qui précède et obtenir un air un peu plus pur.

«Mais en même temps, c’est un virage plus rapide dont nous ressentirons un peu plus la perte d’appui au fur et à mesure que nous suivrons. Une chose pourrait compenser l’autre, mais essayons d’abord et faisons nos commentaires vendredi. »

