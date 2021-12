Sainz a prouvé qu’il était un bon apprenant lors de sa première saison avec Ferrari

Dans le résumé : Mattia Binotto a fait l’éloge de la première saison de Carlos Sainz Jnr avec Ferrari, affirmant que l’équipe a obtenu ce qu’elle voulait en l’amenant à bord pour 2021.

En bref

Ferrari « a atteint notre objectif » en signant le directeur de l’équipe SainzFerrari, Mattia Binotto, dit qu’il pense que Carlos Sainz Jnr a donné à l’équipe exactement ce qu’elle recherchait dans sa gamme de pilotes en 2021.

Sainz a terminé cinquième du championnat, devant Lando Norris et son coéquipier Charles Leclerc, lors de sa première saison avec Ferrari. Binotto dit qu’il est impressionné par la façon dont Sainz s’est amélioré tout au long de l’année.

« Lorsque nous avons signé avec Carlos, l’objectif était d’avoir deux bons pilotes qui étaient de bons coureurs, cohérents et capables de marquer des points pour l’équipe et c’est ce que nous avons obtenu cette saison », a déclaré Binotto.

« Étant sa toute première saison avec Ferrari, ce n’était pas simple et évident. Mais je pense que nous avons signé avec lui parce que nous avons dit : « c’est un bon coureur, régulier, capable de marquer des points », mais je pense que c’est aussi un bon apprenant, car il a tellement prouvé qu’au cours de la saison, il a amélioré. Et d’une manière ou d’une autre, je pense que la fin de la saison a été sa meilleure partie de toute cette saison elle-même. »

Gasly « vraiment triste » de voir Giovinazzi quitter la F1

Pierre Gasly se dit « vraiment triste » qu’Antonio Giovinazzi ne soit pas sur la grille de F1 en 2021.

Répondant aux questions des fans dans une vidéo publiée sur la page YouTube de l’équipe, Gasly a déclaré qu’il y avait trois pilotes sur la grille avec lesquels il entretenait de très bonnes relations.

« Charles est clairement mon meilleur ami dans le paddock », a-t-il commencé. » Yuki [Tsunoda] – après cette saison, vous savez, passer beaucoup de temps ensemble, j’ai une très bonne relation avec lui.

« Antonio Giovinazzi, je suis vraiment triste de le voir quitter le paddock parce que c’est un très bon gars et juste une personne très gentille. Je m’entends à peu près avec tout le monde, mais je dirais que ces trois-là sont évidemment les plus proches.

La voiture d’Aston Martin 2022 « se sent très, très bien » en simulateur – Yelloly

Yelloly testé pour Aston Martin la semaine dernièreLe pilote d’essai et simulateur Aston Martin, Nick Yelloly, se dit positif pour la voiture de l’équipe pour l’année prochaine, d’après ce qu’il ressent dans le simulateur.

Yelloly a effectué plus de 50 jours de simulation de course pour l’équipe au cours de la saison 2021 et a effectué 118 tours lors du test des jeunes pilotes de la semaine dernière à Abu Dhabi.

« Nous avons couvert les options de configuration, certains aspects de la voiture de l’année prochaine et certaines directions spécifiques dans la configuration, afin que je puisse avoir une idée de la façon dont ils se comparent à la course dans le simulateur », a déclaré Yelloly.

«Nous travaillons depuis longtemps sur la voiture 2022 avec notre première utilisation dans la simulation en mars. Évidemment, lorsque nous mettrons la nouvelle voiture sur la piste, ce sera le point principal, mais en général, la voiture se sent très, très bien et nous testons chaque nouvelle idée sur le simulateur avant même de penser à un processus de construction. Nous avons fait de gros gains depuis mars et maintenant nous attendons avec impatience la course de février à Barcelone. »

Supporters . : Réclamez votre remise Autocourse

Les supporters de . peuvent prétendre à une remise allant jusqu’à 25 % sur la nouvelle édition du

course automobile annuelle Autocourse 2021-22.

Les supporters . existants reçoivent leurs codes de réduction cette semaine.

Si vous n’êtes pas un supporter de . mais que vous souhaitez profiter de la

offre, vous pouvez en savoir plus et vous inscrire ici:

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Liens

Liens intéressants sur les courses automobiles :

Pablo Escobar : Seigneur de la drogue, super-criminel et… pilote de course en herbe ? (à l’intérieur du crochet)

« Malheureusement pour Londoño, il n’avait pas tout à fait le talent requis pour courir avec le pack F1 et s’est vu refuser l’accréditation requise par la FIA avant un événement au Brésil. conduit par Keke Rosberg lors d’une séance d’essais, et en partie à cause du gros bonnet Bernie Ecclestone qui a dénoncé les liens avec le cartel de Cuchilla. »

Williams dit qu’un entraînement supplémentaire du haut du corps et du cou a porté ses fruits lors de ses débuts en F2 (Formule 2)

« En arrivant en F2 à partir de F3, tout est beaucoup plus lourd. La direction demande plus d’efforts, et j’ai dit à l’équipe que je ne l’avais même pas remarqué. Je pense que c’est un signe vraiment positif, et c’est à cause du travail que j’ai j’ai fait sur la force du haut de mon corps et sur mon cou. »

Yutaka Suzuki, 1965-2021 (Voiture de sport quotidienne)

« Yutaka Suzuki, directeur général, directeur de l’équipe Super GT et ingénieur en chef du développement des véhicules GT500 pour NISMO (Nissan Motorsports International), est décédé dimanche à l’âge de 56 ans après avoir lutté contre une maladie non divulguée tout au long de cette année. »

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour un lien relatif au sport automobile monoplace à figurer dans le prochain tour d’horizon ., veuillez l’envoyer via le formulaire de contact.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Bonne fête!

Joyeux anniversaire à Dan M, Huhhii et Tony Hamilton !

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 45 ans aujourd’hui, la Lotus 78 était lancée au Royal Garden Hotel de Londres

Partagez cet article . avec votre réseau :