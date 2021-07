Sainz a trouvé ses marques plus rapidement que les autres grands noms de 2021 · .

A chaque fois qu’on demande à l’un des pilotes ayant changé d’équipe pour 2021 s’il s’est parfaitement adapté à sa nouvelle voiture, sa réponse est souvent qu’il s’agit d’une situation à juger en quelques temps de courses.

Mais neuf courses dans la saison, il est assez clair que Carlos Sainz Jnr est bien à l’aise dans sa Ferrari.

Dans le Grand Prix d’Autriche, il a devancé son coéquipier Charles Leclerc. Certes, le duo avait reçu l’ordre de changer de place, mais c’était une conséquence de l’avantage de rythme de Sainz en fin de course.

Après s’être qualifié 11e, Sainz a gagné une place sur la grille grâce à une pénalité de Sebastian Vettel. Cependant, il a chuté à la 14e place au départ car il manquait d’adhérence sur ses pneus à gomme dure et il lui a fallu 14 tours, et des arrêts aux stands pour trois pilotes devant, pour récupérer les places perdues.

Des pneus durs pour un premier tour difficile dimanche. Prolonger son premier relais au 55e des 71e tours lui a permis de grimper de cinq autres places, et il n’en a perdu que trois lors de son arrêt au stand.

Après cela, il a pu lâcher prise. Une fois passé Leclerc, il a rattrapé et dépassé Daniel Ricciardo de McLaren, et s’est suffisamment rapproché de Sergio Perez pour revendiquer la cinquième place après la pénalité du pilote Red Bull.

“Ce fut une bonne course”, a déclaré Sainz, même s’il a admis que “le départ a été très, très difficile.

« Je ne m’attendais pas à lutter autant qu’avec le pneu dur. Peut-être que les températures plus fraîches d’aujourd’hui ou quelque chose ont rendu le dur un peu plus difficile dans les premiers tours.

Il faut plus de temps pour amener le pneu dur à température que les composés plus tendres, il n’était donc pas surprenant que Sainz ait été plus lent au départ que son adversaire, et à la fin, il a pris ces pneus plus longtemps dans la course que n’importe qui d’autre. les composés.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

“Après ça, j’ai réussi à faire un relais fort pour aller longtemps sur le dur et mettre le médium à la fin, pour pouvoir attaquer”, a-t-il ajouté.

« Ce relais était amusant, je ne vais pas mentir. Toujours quand vous êtes à la chasse et quand vous poursuivez, c’est toujours très amusant. J’ai réussi à faire quelques mouvements rapides, surtout grâce à Charles qui m’a laissé passer pour attaquer Ricciardo, et nous avons réussi à tenir le coup et à obtenir quelques points supplémentaires.

En neuf courses, Sainz est quasiment à égalité avec Leclerc. Les problèmes rencontrés par Sainz avec sa voiture ne lui sont pas propres. Leclerc a donné des commentaires similaires sur ce trait de voiture reconnu. Sainz savait exactement ce qui causait son problème d’équilibre, correspondant à ses remarques d’avant course selon lesquelles des températures plus basses “vous exposent normalement plus au grainage avant”, mais “signifie également plus d’adhérence à l’arrière, ce qui pourrait aider notre voiture à équilibrer et à aller dans le bon sens façon s’il n’y a pas de grainage avant ».

Le grainage des pneus avant a tellement limité Ferrari au Grand Prix de France que les deux voitures n’ont pas réussi à marquer de points. Lors du Grand Prix de Styrie – également organisé au Red Bull Ring – l’équipe a eu du mal à gagner du temps en qualifications et Sainz a terminé 12e sur la grille. Mais il s’est frayé un chemin jusqu’à la sixième place, dans une course qui comprenait également un dépassement contre Lewis Hamilton de Mercedes.

Le deuxième week-end autrichien a toujours semblé plus difficile pour Ferrari, car leur limitation à l’avant a été exacerbée par la sélection de pneus plus tendres. Mais Sainz n’a pas été renversé.

« Le rythme était fort, a-t-il déclaré. « Ma confiance avec la voiture n’était peut-être pas aussi bonne que la semaine dernière parce que nous avions un peu plus de mal avec l’équilibre et les températures. Mais dans l’ensemble, une belle double tête ici en Autriche et une bonne préparation pour moi, ce qui me donne confiance pour les deux derniers avant l’été.

Il a maintenant deux points de retard sur Leclerc au classement, et il s’agit de sa campagne de Formule 1 la plus compétitive à ce jour si l’on prend en compte les neuf premières courses des saisons précédentes. Leurs positions finales moyennes jusqu’à présent sont de 6,875 pour Leclerc et de 7,0 pour Sainz, ce qui en fait également l’un des couples de coéquipiers les plus proches de la grille.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix d’Autriche 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Autriche 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :