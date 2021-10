Sainz admet qu’il a laissé Ricciardo le dépasser par erreur au premier tour · .

Carlos Sainz Jnr dit avoir laissé Daniel Ricciardo le dépasser par erreur lors du premier tour du Grand Prix des États-Unis.

Le pilote Ferrari avait l’intention de laisser le coéquipier de Ricciardo, Lando Norris, le dépasser après avoir dépassé le pilote McLaren hors de la piste au virage 12.

Sainz est arrivé au virage entre les deux pilotes McLaren dans le premier tour. Il a couru large à la sortie du virage et a rejoint Norris. La paire est entrée dans le virage 13 côte à côte où Sainz a revendiqué la position.

Le pilote Ferrari s’est rendu compte qu’il devait céder le poste à son rival car il avait quitté la piste. Il a essayé de le faire dans le virage 16, où il a ralenti.

Cependant, Ricciardo dans l’autre McLaren, qui avait dépassé Norris dans les virages précédents, est passé à la place à l’intérieur de Sainz.

Sainz a expliqué comment la confusion est survenue. « J’ai eu un mauvais départ sur la ligne et cela m’a mis sur le pied arrière », a-t-il déclaré. « Donc, au lieu d’attaquer le pneu tendre, je défendais les McLaren.

« En fait, j’ai réussi à les doubler, puis je suis allé côte à côte avec les deux dans le virage 12. J’étais au milieu. Je pense que c’est Lando qui a freiné très tard à l’intérieur. En fait, nous avons presque tous les trois pris Charles [Leclerc] avec nous dans la tentative de rester en avance les uns sur les autres.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

« Juste pour donner un peu d’espace à Lando, j’ai décidé d’aller large pour être sûr de ne pas tomber. Quand j’ai rejoint la piste, je suis devant Lando et Daniel dans cet ordre et en sortant du virage 15, j’ai pris la décision consciente de laisser passer ce que je pensais être Lando pendant le virage 16 juste pour m’assurer que je n’avais pas de pénalité de la part des commissaires sportifs. .

Rapport: Comment Sainz a obéi à l’ordre de laisser passer Norris, puis l’a repassé, dans un mouvement « intelligent » invisible« Mais ce qui s’est réellement passé, c’est pendant cette bataille que Daniel a dépassé Lando. J’étais donc en fait dirigé par Daniel et non par Lando car maintenant Lando était le troisième du groupe.

Au sixième tour, son équipe a dit à Sainz de laisser passer Norris, sur la base de leur conversation avec le contrôle de course. Sainz n’était pas d’accord avec la décision, mais l’a acceptée.

« Les commissaires ont tout de même estimé que je devais rendre le poste à Lando même si cela me coûterait deux postes, ce qui serait à mon avis injuste », a-t-il déclaré. «Mais c’était vraiment ça. J’ai dû rendre la position à Lando, puis je l’ai dépassé et j’ai recommencé à courir après Daniel.

Norris a déclaré qu’il avait failli entrer en collision avec Leclerc lorsqu’il a plongé à l’intérieur de Sainz et Ricciardo au début. « J’étais très nerveux parce que Charles était juste devant, donc si j’avais freiné trop tard et bloqué, je l’aurais percuté et j’étais très proche de le faire. Et je savais que Daniel était à l’extérieur donc je ne voulais rien faire de stupide.

« J’ai dû presque adopter une approche prudente et donc cela n’a pas payé. Si Charles n’avait pas été là, alors je pense que j’aurais pu les avoir tous les deux. Donc un peu dommage. »

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Grand Prix des États-Unis 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix des États-Unis 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :